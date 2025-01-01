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Haberler Beşiktaş Feyyaz Uçar Serdal Adalı'yı tebrik etti

Feyyaz Uçar Serdal Adalı'yı tebrik etti

Son dakika spor haberleri... Eski Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı ekibin 29 Aralık tarihinde yapılan olağanüstü seçimli genel kongresinde başkan seçilen Serdal Adalı'yı tebrik ettiği bir paylaşım yayımladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 15:53 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 15:57
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Feyyaz Uçar Serdal Adalı'yı tebrik etti

Beşiktaş Kulübünün eski futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, siyah-beyazlı kulübün yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Feyyaz Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sonucun tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim. Ayrıca zor bir süreçte kulübümüzü yalnız bırakmayarak aday olan ve maddi manevi her zaman kulübümüzün yanında olan Sayın Hüseyin Yücel'e de teşekkür etmeyi borç bilirim. Beşiktaş, her zaman birlik ve beraberlikle en büyük hedeflere ulaşacaktır. Bizim görevimiz devredilebilir ama Beşiktaş sevgisi kalbimizde ömür boyu taşınır. Her zaman olduğu gibi Beşiktaş'ın yanındayım. Bu vesileyle yeni yılınızı kutlar, 2025 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim."

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