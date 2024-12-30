TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a ön libero müjdesi! Philip Billing...

Beşiktaş'ta seçim heyecanının ardından sürpriz bir transfer iddiası da gündeme geldi. İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth'ta forma giyen Danimarkalı ön libero Philip Billing'in menajerler tarafından hem Hüseyin Yücel ham de Serdal Adalı'ya önerildiği öğrenildi.

Menajerlerin oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık getirebileceğini ifade etti. Takvim'de yer alan habere göre seçimin kazananı Serdal Adalı, transferi değerlendirecek.

2019'dan bu yana Bournemoth'da forma giyen 28 yaşındaki Billing takımıyla bu sezon 8 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 95 dakika sahada kalabilen Danimarkalı futbolcunun az süre almasından dolayı ayrılmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

1.93'lük boyuyla hava toplarında etkili bir isim olan Billing'in Ada ekibiyle olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

Billing aynı zamanda yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı.