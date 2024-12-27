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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in hoca adayları belli oldu!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in hoca adayları belli oldu!

Hem Serdal Adalı hem de Hüseyin Yücel, seçildiği takdirde Sergen Yalçın’ı takımın başına getirmek istiyor. Ancak Yalçın, yeni sezonda teklifi kabul edebileceğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcının siyah-beyazlı camiaya tekrardan dönmemesi halinde iki başkan adayı B planını yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in hoca adayları belli oldu!

Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak olan seçimde Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel yarışacak. İki adaydan biri pazartesiden itibaren Beşiktaş'ın yeni başkanı olacak. İki başkan adayının da önceliği teknik adam sorununu çözmek. Hem Serdal Adalı hem de Hüseyin Yücel'in ilk tercihi Sergen Yalçın... Ancak Sergen hoca, şimdi değil, mayıs ayındaki seçimden sonra gelecek teklifi kabul edeceğini söyledi. Yalçın ikna edilemezse Adalı ve Yücel, yabacı bir teknik adama takımı emanet etmek istiyor.

TUDOR DA ADAYLAR ARASINDA

Alman ekolünü Beşiktaş'a yansıtmak isteyen başkan adayı Serdal Adalı'nın düşündüğü ilk yabancı isim ise; Niko Kovac...Frankfurt, Bayern Münih ve Wolfsburg'u çalıştıran 53 yaşındaki teknik direktör ikna edilmeye çalışılıyor. Hüseyin Yücel'in de görüştüğü ismin İsviçreli teknik adam Lucien Favre olduğu belirtildi. 67 yaşındaki çalıştırıcıyla irtibata geçildiği ve ikna edilmeye çalışıldığı vurgulandı. Bir dönem Karabük ve Galatasaray'ı çalıştıran İgor Tudor'un da isminin adaylar arasında olduğu ileri sürüldü.

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