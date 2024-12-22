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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçim tarihi için açıklama!

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçim tarihi için açıklama!

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı için açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 10:49
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Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçim tarihi için açıklama!

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı için açıklama geldi.

İŞTE KULÜPTEN AÇIKLAMA:

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacağı ilan edilmişti.

Bugün çoğunluk sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'dan itibaren aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu

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