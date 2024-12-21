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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Zor günler geçiriyoruz!

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Zor günler geçiriyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Son 8 maçta 1 kez galip gelen siyah beyazlılarda teknik sorumlu Halim Okta mücadelenin ardından camia olarak zor günler geçirdiklerini söyledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 21:35 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 21:39
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Zor günler geçiriyoruz!

Beşiktaş sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti. Siyah beyazlıların teknik sorumlusu Halim Okta maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Okta, "Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Maç öncesinde düşündüklerimizin tamamını yansıtamadık. Çok zor günlerden geçiyoruz kulüp olarak. Oyuncuların da fiziksel ve mantal yorgunlukları var. Bazı oyuncularımız sezon başından bu yana yoğun bir takvime girdi. Bazı oyuncular yeni yeni oynamaya başladı, maç eksiklikleri var. Bu aranın bize çok iyi geleceğini düşünüyoruz. Umuyorum ki ikinci yarıya çok daha hazır, dinamik olarak başlayacağız. Bütün umutlarımız bu yönde olacak." ifadelerini kullandı.

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