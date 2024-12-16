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Haberler Beşiktaş Adana Demirspor 2-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal Adana'da ağır yara aldı!

Adana Demirspor 2-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal Adana'da ağır yara aldı!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar rakibine 2-1 mağlup oldu. Akdeniz ekibi bu sezon ilk galibiyetini aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 21:02 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 21:16
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Adana Demirspor 2-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal Adana'da ağır yara aldı!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

16. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maça hızlı başlayan Adana Demirspor 31. dakikada Yusuf Barası ve 39. dakikada Abat Aimbetov ile öne geçti.

İkinci yarıda 72. dakikada Al-Musrati farkı 1'e indiren siyah beyazlılar ilerleyen dakikalarda baskı kursa da golü bulamadı.

TAYYİP TALHA KIZARDI

Siyah beyazlılarda Tayyip Talha Sanuç 76. dakikada kırmızı kart gördü.

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Beşiktaş 25 puanda kaldı.

Bu sezon ilk galibiyetini elde eden Adana Demirspor 2 puana yükseldi. Akdeniz ekibi 3 puan silme cezası almıştı.

MAESTRO'NUN ACI GÜNÜ

Maçın devre arasında kardeşinin ölüm haberini alan Maestro takımını yalnız bırakmak istemeyip, oyuna devam etti. Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından Maestro'ya başsağlığı diledi.

AÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada orta sahada kazandığı topla kontratağa çıkan Beşiktaş'ta Musrati, topu savunma arkasına sarkan Rafa Silva'ya gönderdi. Karşı karşıya pozisyondaki Rafa Silva'nın şutunda kaleci Deniz topu çeldi.

11'inci dakikada Adana Demirspor'un atağında Ali Yavuz Kol'un topuk pasında, savunmanın arkasına sarkan Aimbetov kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aimbetov'un plase şutunda, öne çıkan kaleci Mert topu çeldi.

13'üncü dakikada ceza sahasının önünde serbest vuruş kazanan Adana Demirspor'da Yusuf Sarı'nın plase şutunda kaleci Mert, topu son anda çeldi. Dönen topu önünde bulan Arda'nın şutunda kaleci Mert, topu bir kez daha kurtardı.

30'uncu dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da Yusuf Sarı, çalımlarla içe katedip ters kanattaki Yusuf Barasi'ye pasını attı. Yusuf'un çaprazdan sert şutunda kaleci Mert, topu kornere çeldi.

31'inci dakikada Adana Demirspor öne geçti. Korner atışında topun başına geçen Yusuf Sarı'nın ortasında rakip savunmanın arasından yükselen Tolga'nın kafa vuruşunda top Yusuf Barasi'nin önünde kaldı. Yusuf'un plase şutunda top ağlara gitti. 1-0

40'ıncı dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına sokulan Yusuf Sarı, topu içeri ortaladı. Uygun pozisyondaki Aimbetov'un plase şutunda top ağlarla buluştu. 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

47'nci dakikada Beşiktaş'ın atağında Rafa Silva, orta sahadan aldığı topu çalımlarla rakip ceza sahasına taşıdı. Rafa Silva'nın ara pasında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

58'inci dakikada Beşiktaş'ın atağında ceza sahasına gönderilen topa kafayla müdahale eden Zaynutdinov'un ardından yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda top kaleci Deniz'de kaldı.

72'nci dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına gönderilen top, Yusuf Barasi'nin kafasından sekti. Musrati'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

76'ncı dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Rakip savunmanın arkasına atılan topta Yusuf Sarı, ceza sahasının hemen önünde Tayyip Talha'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Tayyip Talha'ya kırmızı kartını gösterdi.

88'inci dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışanda yükselen Musrati'nin kafa vuruşunda kaleci Deniz son anda uzanarak direğin dibinden topu kornere çeldi.

90+4'üncü dakikada Adana Demirspor'un kontratağında Yusuf Sarı, sağ kanattan çalımlarla rakip ceza sahasına girdi. Yusuf'un yerden sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

90+9'uncu dakikada Beşiktaş'ın köşe atışında rakip savunmanın arasından yükselen Musrati'nin kafa vuruşunda kaleci Deniz, topu çizgiden çeldi.

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