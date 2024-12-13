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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy'a Ada kancası! Yönetim sıcak bakmıyor

BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy'a Ada kancası! Yönetim sıcak bakmıyor

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden o takımın, Semih için Beşiktaş ile pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy'a Ada kancası! Yönetim sıcak bakmıyor

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarından çıkmıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın Ocak ayında Beşiktaş ile pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. Kara Kartal'ın bu transfer için beklentisi 35 milyon Euro. Ancak mevcut yönetimin sezon içinde satışa sıcak bakmadığı gelen haberler arasında. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkıp 12 gol ve 3 asistlik bir skor katkısı ortaya koyan Semih'in bu istatistikleri sebebiyle Avrupa kulüplerinin halen bir numaralı gözdesi durumunda olduğu belirtildi. Takvim'in haberine göre, Nottingham Forest dışında Aston Villa ve PSG gibi takımların da genç golcüyü yakından takip ettikleri öğrenildi. Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 maça çıktı. Bu maçlarda 2 gol atan genç yetenek, 5 de gol pası verdi. Ayrıca oyuncunun Siyah-Beyazlı ekip ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 4 kez a Milli Takım formasını giyen 19 yaşındaki futbolcu fileleri havalandırmayı başaramadı.

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