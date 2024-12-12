Mete Vardar’dan birlik çağrısı

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Vardar, "Hüseyin Yücel ile 1 yıldır birlikteyiz. Bu anlamda çok maddi, manevi katkıları oldu. Bundan dolayı mayısa kadar yönetimi taşıma durumumuz olmasına rağmen bizlerle de konuşarak olağanüstü kongre kararı aldı. Hüseyin Bey, kendisi başkan adayı. Ben buradayım diyor, bunun önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Serdal Bey de camiamızın tanıdığımız, bildiğimiz, ağabeylerimizden biri. İki adaylı bir seçim olacak. Umut ediyoruz ki Beşiktaş'ın yarınları için en doğru kararı alırız. O gün tüm Beşiktaşlıları salona davet ediyorum. Tüm camiamıza hayırlısı olsun. Bundan sonra birlikteliğin kopmadığı bir döneme gireriz inşallah hep birlikte." sözlerini sarf etti.

KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Beşiktaş'ın Kulüp Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, "Soğuk bir deplasman ve uzun bir yolculuk ama kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Buraya erken geldik ve çocuklar saha şartlarına alışacaklar" dedi. Uçar, Emirhan Topçu'nun forma giyebileceğini söyledi.