Sürpriz kahraman

Sıkıntılı günlerden geçen Beşiktaş'ta Dolmabahçe'de sürpriz bir kahraman sahneye çıktı. Sezon başından beri gözden çıkarılan ve kadroda hiç düşünülmeyen Alex Oxlaide- Chamberlain; Fenerbahçe karşısında gelen zaferde golünü attı, geceye damgasını vurdu. Giovanni Van Bronckhorst'un hiç kullanmadığı Alex-Chamberlain son 2 maçta Serdar Topraktepe tarafından görevlendirildi. İngiliz yıldız Hatayspor deplasmanında son 12 dakika oynadıktan sonra dün de son 20 dakikada sahaya alındı.

3 DERBİDE 2 GOL ATTI

Fenerbahçe karşısında 70. dakikada oyuna giren tecrübeli yıldız, sadece 3 dakika sonra tabela 73. dakikayı gösterdiğinde golünü kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu attığı golün sonrası müthiş bir sevinç yaşadı. Tribünlerle coşkusunu yaşayan Chamberlain adeta sezonun da sürpriz yıldızı olarak göze çarptı. Deneyimli yıldız; geçen sezon da Dolmabahçe'de oynanan maçta Fenerbahçe ağlarını penaltıdan sarsmıştı. Siyah-beyazlı futbolcu Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 3 derbide 2 gol birden atarak dikkatleri topladı.

GOL PAYLAŞIMI

Derbi zaferinin ardından Beşiktaş'ta gol pozisyonunun içinde olan iki yıldız; Alex-Chamberlain ve Ciro İmmobile'nin yan yana olan fotoğrafı paylaşıldı.

"HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM"

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe: derbi zaferini taraftarlara armağan etti. Topraktepe, "Uzun zamandır taraftarımızı mutlu edemiyoruz. Fenerbahçe maçı bu açıdan büyük şanstı. Fenerbahçe'yi yenerek onları birazcık mutlu etmek istedik. İki takım çok agresif oynadı. Daha çok pozisyon bulan biziz" dedi. Chamberlain'e değinen başarılı hoca, "Alex'e maçtan önce oynatacağımı söylemiştim, takım içine girmesini istemiştim. Gitti, iyi şeyler yaptı. Chamberlain'in kalitesini söylememe gerek yok. Orta sahayı yoğunlaştırıp, Fenerbahçe'nin kenarlardan geleceğini biliyordum. Hiçbir şekilde tereddüt etmedim. Futbolcularımız çok kaliteli. Tüm futbolculara ihtiyacımız var" yorumunu yaptı.

BÜYÜK SERİ BİTTİ

Fenerbahçe deplasmanda 26 maç sonra kaybetti. Beşiktaş'a 1-0 yenilen sarı-lacivertliler 21 galibiyet, 5 beraberlik almıştı. Kanarya, en son 2022-23'te Galatasaray deplasmanında yenilmişti.

4 SEZON SONRA

Beşiktaş, derbi hasretini bitirdi. Kartal, Fenerbahçe'yi Dolmabahçe'de 4 sezon sonra mağlup etti. En son 2019-20 sezonunda sarılacivertlileri 2-0 kazanan siyahbeyazlılar, bu sezon da 1-0'lık galibiyet aldı.

POZİSYON ÖNEMLİYDİ

Emirhan Topçu, 10. dakikada Dzeko'nun topunu çizgiden çıkarmasıyla yıldızlaştı. Emirhan, "Serdar Hoca 'savaşın' dedi. Dediği oldu. Çok iyi savaştık, çok iyi top oynadık. Çizgiden çıkardığım pozisyon önemliydi, zordu. O dakikadan sonra arka adalemde ağrı oldu. Maç bitene kadar öyle devam ettim. Bu bir bahane değil. Doğru işler yaptıysam ne mutlu bana... Sakatlık yok, bir ağrı var" dedi.

CENK'E TEPKİ OLDU

Sezon başında 7 yıl formasını giydiği Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye giden Cenk Tosun'a tepki vardı. Beşiktaş taraftarları tecrübeli forvete hem maç öncesi hem de son 10 dakikada oynarken protesto etti.

SERDAR HOCA'YA TEŞEKKÜR

Alex Oxlaide-Chamberlain, "Çok önemli galibiyet. İyi oynadık, herkes savaştı. Umarım dönüm noktası olur, bu rüzgarı alıp devam edebiliriz. Serdar Hoca'ya minnettarım, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GEDSON'A KIRMIZI KART

Mücadelede Beşiktaş'ta sahanın en iyilerinden olan Gedson Fernandes, 90+6'da ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Kırmızı kart esnasında Fenerbahçe'den Djiku ile tartışan Portekizli orta saha karara tepki gösterdi.