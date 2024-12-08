Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini spor yazarları değerlendirdi

İkinci yarıda Rafa Siva'da zaman zaman hiç olmayacak pozisyonlar üreterek Beşiktaş'ın kazanma arzusunu pekiştirdi. Sakatlık yaşayan Tayyip Talha'nın yerine Bahtiyar ve Salih'in yerine dahil olan Chamberlain'in oyuna girmesinin hemen ardından Beşiktaş hızını arttırdı. 73. dakikada sol kanatta topla buluşan Chamberlain'in sağ ayağıyla yaptığı ortası Immobile'nin ayağının altından ağlarla buluştu ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.

Neyse ki maçta bu skorla bitti ve Beşiktaş derin bir oh çekti. Beşiktaş'ta hemen hemen kötü oynayan bir futbolcu yoktu. Keşke sezon başından beri böyle olsaydı. Burada bir parantez de Gedson için açmak lazım Ya sen nasıl bir futbolcusun bir dakika durmazmısın, kaç tane ciğer var sende. Hep böyle mücadeleye devam et. Serdar hocayı gözlerinden öpüyorum kenarda kendini parçaladı işte gerçek Beşiktaşlılık bu.