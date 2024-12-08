Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini spor yazarları değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden siyah-beyazlılar 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçı değerlendirdi. (BJK FB SPOR HABERİ)
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Fenerbahçe bu kadar kaçırırken, rakibin golünün kendi kaosundan gelmesi de futbol cilvesi. Chamberlein ortalıyor, defansa çarpıyor, top mücadelesi başlıyor, Livakovic oraya odaklanıyor, tıngır – mıngır gol oluyor. Tam Fenerbahçelik yani…
Bu kaçan gollerin mesajları da açıktır. Bazen "Olmayınca, olmuyor"… Yediği golden sonra baskıyı, rakip stoperlerin "kalite problemini" test etmeye çalışmak da maçın taktik anlamında sorgulanır elbette.
Yazıda veya yorumda hakem kararından bahsetmeden, sadece oyunun hikayesini yazmak da önemliydi bizim açımızdan. Genç hakem Mehmet Türkmen'i de tebrik etmemiz gerekir. Bize maçı konuşturup, "şans – şanssızlık" veya "taktikten" konuşmayı sağladığı için.
TURGAY DEMİR - ÖLÜSÜ DE KARTAL
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan derbiler gerilimden uzak, ebedi dostluğa yakışır kalitede oluyor. Dün de istisnalar hariç oyuncular, birbirleriyle de, hakemle de didişmediler. Kenardaki teknik adamlar ona keza. Giovanni'nin kimyasını bozduğu Beşiktaş'ın toparlanması için bu maçı kazanması gerekiyordu.
Serdar Topraktepe forvet arkasında baklava dilimi yaptı!. Salih, Al Musrati, Rafa ve Gedson baklavanın uzak ve yakın köşeleriydiler. Bu dizilişe alışık olmadıkları için Gedson ve Rafa önde kaldıklarında Fenerbahçe iyi ataklar geliştirdi, net pozisyonlar buldu. Kah Dzeko atamadı, kah Mert kurtardı, kah top direkten döndü.
Maçın geneli denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçti. İkinci yarının ortalarından itibaren tribünü de arkasına alan Beşiktaş, Fred'in yorulması, Tadic'in belli metrekarenin dışına çıkmaması ve son haftaların yıldızı Oğuz Aydındın'ı tutuk olması nedeniyle üstünlüğü ele aldı. Gedson ve Rafa'nın taşıdığı toplarla rakip kale önüne yerleşen Kartal Rashica'nın etkisizliğine rağmen, Swensson'un desteğiyle sağ taraftan da baskı uyguladı.
Önce duran topta Rafa'nın, sonra kenar ortada Masuoaku'nun denediği, altı pas üzerine yerden gönderme işini bu kez soldaki Chemberlain üstlendi ve ip gibi giden top İmmobile'nin dokunuşuyla ağlarla kucaklaştı. Çalışılmış gibiydi sanki!.. Golden sonra Serdar hoca Rashica'nın yerine Muçi'yi alıp doğru bir karar verdi. Nitekim Muçi ikinci topla buluşmasında kaleci Livankovic'le karşı karşıya kaldı ki, onu atması lazımdı.
Hakem Mehmet Türkmen genelde iyi bir yönetim gösterdi ama son dakikada faul olmayan pozisyonda verdiği karar Gedson'un atılmasıyla sonuçlandı ki, bu kesinlikle yanlış bir karardı. Ortada faul falan yoktu. Sonuç olarak Kartal'ın dirisi de, ölüsü de Kartal'dır vesselam...
MUSTAFA ÇULCU - YOLUN AÇIK OLSUN
Beşiktaş yaslanarak bekleyen rakibini çok adamla hücumda yakaladığında kontratakla gol arayan, Fenerbahçe ise sürekli hücum organizasyonları geliştirme çabası içinde golü arayan, kovalayan taraftı. Skoru tutmak için Semih ve Ndour'un oyuna alınması Beşiktaş için doğru hamleydi ve böylesine sıkıntılı süreçte kazanılan üç puanın yanında morallerin yükselmesi de çok önemliydi. Beşiktaş'ın özgüven eşiği yükseldi. Derbi maçı yönetmek hakemlerin hayallerini süsler.
Mehmet Türkmen'in hakemlik kariyerinde rüştünü ispat edeceği bir derbiydi ve öyle de oldu. Maçın hemen başında Dzeko'nun kaleye plasesinde topun tamamı çizgiyi geçmeden Emirhan çıkardı. Fred hızla atağa kalkarken, Tayyip faul ile durdurdu sarı görmeliydi. Ancak karta geç girme planı yaptığı belli ki göstermedi.
İlk yarıda yaşanan ikili mücadelelerde temaslı futbola izin verdi. Oyuna tempo ve hız kattı. Krizleri kişiliği ile çözdü. 20. dakikadaki krizde Mourinho ile Serdar Topraktepe'nin kenarda centilmenlik içinde el sıkışması, hakemin işini kolaylaştırdı. 32. dakikada Fernandes'e çıkan sarı karta katılmıyorum gereksiz bir karttı.
Ceza alanı içinde kritik pozisyon olmaması, oyuncuların centilmen oluşu hakemin işini kolaylaştırdı. Sarısı olan Fernandes'e düdükten sonra topa vurduğu için çıkan ikinci sarı karttan kırmızı kart doğruydu. Beşiktaş'ın uzatmalarda attığı golde ofsayt ve gol iptali doğru. Yolun açık olsun Mehmet Türkmen kutlarım seni. Bu çizgini hiç bozma.
EMRE BOL - HELAL OLSUN!
Bence ligin köşe taşı maçlarından biriydi. Gel gör ki Fenerbahçe'nin sahaya çıkan kadrosunda büyük bir sıkıntı vardı. Sıkıntının adı ise Maximin! Hep söylüyorum; bu oyuncu öne geçtiğin karşılaşmalarda kontracı olarak kullanılabilir. Ama Beşiktaş gibi zor bir deplasmanda maç 0-0 iken kullanılabilecek bir oyuncu değil.
Gördük işte; Beşiktaş karşısında ilk yarıda neredeyse hiç bir şey yapamadı. Solda Oğuz Aydın, sağda Tadiç, ortada ise Szymanski daha doğru bir tercih gibi görünüyordu. Mourinho'nun ikinci yanlışı ise En-Nesyri ile başlamamasıydı. Şampiyonluktan uzaklaşmış rakibin işini daha ilk yarıdan bitirebilirdi. İki takım arasında kalite olarak inanın büyük fark var.
Mourinho'nun artık Maximin üzerinden plan yapmaması gerekiyor. Büyük takım ve büyük hocanın taktiği bu olamaz! Topu alan Maximin'e atıyor, o da mahvediyor bu pozisyonları! Beşiktaş Beşiktaş'tır arkadaş... Küçük göremezsin, ligde hangi pozisyonda olduğuna bakamazsın. Köşe taşı maçı yine kazanamadın ne yazık!
Sahaya yanlış 11'le çıkan, herkese puan dağıtan Beşiktaş'ı yenemeyen Mourinho'dan başkası değil. Sahasında rakibini seyredip gerekli önlemleri alamamanın gerekçesini inanın bulamıyorum! Sahaya yanlış 11'i çıkartıp yanlış 11 ile bitirdin. Dzeko'yu sahaya atıp, Emirhan'ı adam ettin. Helal olsun sana!
SİNAN VARDAR - HAK EDEN KAZANDI!
Süper Lig'in 15. haftasında derbi mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Dolmabahçe'de tüm tribünler dolu şekilde sahaya çıkan Beşiktaş, hafta içerisinde herhalde birikmiş alacakların ödenmesi, Ümraniye'de ki dokunuşlar ve takımın bir haftadır yaptığı antrenmanlar sonrasında pozitif bir motivasyonla, kazanma arzusuyla sahaya çıktı.
İlk yarı boyunca Fenerbahçe ile kora kor bir mücadele ortaya koyan Beşiktaş'ta özellikle 10. dakikada tam kale çizgisinde yaptığı müdahale ve sonrasında 31. dakikada Maximin'in şutuna ayağını koyan Emirhan oyunuyla göz doldurdu. Ayrıca Emirhan ile Tayyip Talha'nın uyumunu çok beğendim aferin Tayyip Talha çalışmaya devam. İlk yarı güzel bir mücadeleye sahne oldu ama maalesef beklenen gol sesi Dolmabahçe'de çıkmadı.
İkinci yarıda Rafa Siva'da zaman zaman hiç olmayacak pozisyonlar üreterek Beşiktaş'ın kazanma arzusunu pekiştirdi. Sakatlık yaşayan Tayyip Talha'nın yerine Bahtiyar ve Salih'in yerine dahil olan Chamberlain'in oyuna girmesinin hemen ardından Beşiktaş hızını arttırdı. 73. dakikada sol kanatta topla buluşan Chamberlain'in sağ ayağıyla yaptığı ortası Immobile'nin ayağının altından ağlarla buluştu ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.
Neyse ki maçta bu skorla bitti ve Beşiktaş derin bir oh çekti. Beşiktaş'ta hemen hemen kötü oynayan bir futbolcu yoktu. Keşke sezon başından beri böyle olsaydı. Burada bir parantez de Gedson için açmak lazım Ya sen nasıl bir futbolcusun bir dakika durmazmısın, kaç tane ciğer var sende. Hep böyle mücadeleye devam et. Serdar hocayı gözlerinden öpüyorum kenarda kendini parçaladı işte gerçek Beşiktaşlılık bu.
Bir sözümde sevgili maçın hakemi Mehmet kardeşim sana istikbalin iyi, iyi hakemlerden biri olacaksın, maşallah çok güzel fiziğin var, yakışıklısın ama birçok takdir hakkını Fenerbahçe'den yana kullandın bunu yapma.
ZEKİ UZUNDURUKAN - 'YAPI'SIZ TERTEMİZ BİR GALİBİYET!
İki takım da kaybetmemek üzerine kurulu bir oyun anlayışı ile mücadele etti. Buna rağmen iki takım da net pozisyonlara girdi. Fenerbahçe, ilk bölümde iki kez Dzeko ile Beşiktaş kalesini yokladı. Bu şutlardan birinde Emirhan topu çizgiden çıkardı. Beşiktaş'ın da ilk yarıda Rafa Silva ile yakaladığı net bir pozisyon vardı. Rafa, karşı karşıya pozisyonda Livakovic'i geçemedi, dönen topta bu kez İmmomile topu auta attı.
İlk yarıda Fenerbahçe sağ kanadı hiç kullanamadı. Mert Müldür ve Oğuz Aydın etkisiz kaldı. Sol kanattan Maximin ile rakip kaleye gitti Fenerbahçe. İlk 45'te iki takım da çok fazla pas hatası yaptı. Derbide top kayıpları da fazlaydı. Beşiktaş uzun paslarla Fenerbahçe kalesinde etkili olmaya çalıştı. İkinci yarıya Fenerbahçe etkili başladı. Dzeko, net bir pozisyon yakaladı ve yine topu ağlara gönderemedi.
Ardından önce Mourinho'dan iki hamle geldi. En-Nesyri ve Szymanski oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ta da Chamberlain ve Bahtiyar taze kan olarak girdi. Chamberlain, oyuna girer girmez ceza sahasına usta işi bir top kesti, bu top doğrudan ağlara gitti. ve Beşiktaş öne geçti. Beşiktaş öne geçtikten sonra daha özgüvenle oynamaya başladı. Fenerbahçe'de de ise telaş başladı. Telaşlı oyun, Fenerbahçe'nin çok fazla pas hatası yapmasına neden oldu.
Son bölümünde Mourinho bütün silahlarını (İrfan Can, Cenk, Osayi) sahaya sürdü. Bu arada Mourinho'ya inanamıyorum. Neden mi? Osayi- Samuel gibi savaşçı ve hızlı bir oyuncu yedek bekletilir mi? Derbide iki taraf da çok güçlü bir oyun ortaya koyamadı. 90+5'te önce Fenerbahçe'nin atağında top direkten döndü. Dönen topta Beşiktaş, 2'ye 1 pozisyonda Fenerbahçe kalesine gitti. Livakovic, mucizevi bir kurtarış yaptı. Aynı dakikada Gedson, 2. sarıdan kırmızı kart gördü.
Serdar Topraktepe, dersine çok iyi çalışmış, maçı çok iyi okudu, çok akıllıca hamleler yaptı ve takımına adeta ilaç gibi gelecek bir üç puan kazandırdı. Bu arada ben derbide 'YAPI'lık bir şey göremedim. Lütfen herkes oyununa baksın! Her puan kaybeden MHK'ye, TFF'ye yüklenmeyi bıraksın! Beşiktaş taraftarı, takımlarına müthiş bir enerji verdi ve 90 dakika destek oldu. Bu desteği arkasına alan Beşiktaş, daha akıllı bir oyun oynadı ve galibiyeti hak etti. Hem de 'YAPI'sız, tertemiz bir galibiyet bu!
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