Beşiktaş'ta yeni rota İbrahim Üzülmez!

Beşiktaş taraftarının takımın başında görmek istediği Sergen Yalçın'ın mevcut koşullarda çalışamayacağını belirtmesinin ardından Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Yönetim iki isim üzerinde duruyor. Samet Aybaba ve İbrahim Üzülmez. Aybaba, Hasan Arat'ın özel yöneticisi olarak tanımlanan Kaan Şakul'un istifa etmesi durumunda görev yapmak istiyor. Öte yandan Başkan Hüseyin Yücel, İbrahim Üzülmez'le bağlantı kurarak 6 aylığına takımın başına geçmesi teklifinde bulundu. Tecrübeli teknik adam, teknik direktörlük görevine oldukça sıcak bakıyor.