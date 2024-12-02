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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan maç sonrası açıklama: Camiam adına çok üzgünüm

Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan maç sonrası açıklama: Camiam adına çok üzgünüm

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor'a karşı alınan beraberliğin ardından Beşiktaş'ta Salih Uçan açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika BJK spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 23:12
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Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan maç sonrası açıklama: Camiam adına çok üzgünüm

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından bu sezon ilk defa ilk 11'deki yerini alan Salih Uçan açıklamalarda bulundu.

"CAMİAM ADINA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Zaman zaman iyi, zaman zaman kötü oynadı. Pozisyonlarımız da vardı. Hatayspor ileri hücumu bekledi, biz de rahat top çevirdik. Rakip ceza sahasında çoğalmamız gerekiyordu. Kontrataktan golü yedik ama biz de golü attık ve toparladık. Sonrasında öne geçebilirdik, net pozisyonları gole çeviremedik. Hatayspor ile berabere kaldık ve kazanamama serisi yakalandı gibi düşünüyorum. Maçtan sonra çıkıp konuşmak zorlaşmaya başladı. Taraftarlar çok üzgün, Beşiktaş sevdalıları üzgün.. Biz de çok üzülüyoruz, kahroluyoruz. Bu futbol kimseye yakışmıyor. Kim varsa bu işin içerisinde, hepimiz sorumluyuz. Camiamız adına çok üzülüyorum. Bu işin çözümü nasıl olacaksa, onu bulmalıyız. Koskoca bir camia kimseye bu durum yakışmıyor. Camiam adına çok üzgünüm.

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