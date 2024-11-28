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Haberler Beşiktaş Maccabi Tel Aviv'li Gavriel Kanichowsky'den gol sonrası asker selamı! Gözler şimdi UEFA'da

Maccabi Tel Aviv'li Gavriel Kanichowsky'den gol sonrası asker selamı! Gözler şimdi UEFA'da

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın soykırımcı İsrail'in futbol takımlarından biri olan Maccabi Tel Aviv ile oynadığı karşılaşmada gol atan Gavriel Kanichowsky, sevincini İsrail bayrağına asker selamı vererek yaşadı. Kanichowsky'nin gol sevinci sonrası gözler, milli futbolcularınıza ceza veren UEFA'ya çevrildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 22:05 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 22:11
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Maccabi Tel Aviv'li Gavriel Kanichowsky'den gol sonrası asker selamı! Gözler şimdi UEFA'da

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 23. dakikasında Gavriel Kanichowsky, ağlara gönderdiği top sonrası gol sevincini İsrail bayrağına asker selamı vererek kutladı.

İşte o anlar...

GÖZLER ŞİMDİ MİLLİLERE CEZA VEREN UEFA'DA

Gavriel Kanichowsky'nin hareketi, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezayı akıllara getirdi. EURO 2024 Son 16 maçında Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta iki gole imza atan Merih Demiral, ikinci golden sonraki 'Bozkurt' işaretiyle tartışmaların odak noktası olmuştu. UEFA tarafından 'Siyasi' olarak algılan bu hareket sonrası Merih Demiral'a iki maç ceza verilmişti.

UEFA daha önce de, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde asker selamı veren milli oyunculara kınama ve Türkiye Futbol Federasyon'una 50 bin euro para cezaları verdiğini duyurdu.

Şimdi gözler, UEFA'nın Gavriel Kanichowsky'yle ilgili ne yaptırım uygulayacağına çevrildi.

İşte Maccabi Tel Aviv'in ilk golü...

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