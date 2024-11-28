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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ MACCABI TEL AVIV CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ MACCABI TEL AVIV CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, Avrupa Ligi 5. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'da konuk edecek. Son 2 karşılaşmada aldığı 6 puanla çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. İtalyan hakem Simone Sozza'nın düdüğüyle başlayacak maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 18:40 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 18:40
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BEŞİKTAŞ MACCABI TEL AVIV CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. maçında Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak. Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, sırasını yükseltmek için sahaya çıkacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Peki Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak

BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Al-Musrati, Uduokhai, Emirhan, Rashica, Masuaku, Rafa Silva, Fernandes, Immobile.

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lamkin, Jehezkel, Shlomo, Stojic, Overeem, Kanichowsky, Weslley, Addo, Davida, Turgeman.

👉BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV MAÇI CANLI İZLE👈

AVRUPA KUPALARINDA BEŞİKTAŞ

Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 249. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 332 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 377 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasında sergilediği performans şöyle:

İSRAİL İLE 7. RANDEVU

Beşiktaş şu ana kadar 3 İsrail takımıyla toplam 6 kez karşı karşıya geldi ve oynadığı maçların hiçbirinde rakiplerine yenilmedi.

Siyah-beyazlı ekip, Maccabi Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in Hapoel Haifa ve Hapoel Beer Sheva takımlarıyla oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

1999'da Hapoel Haifa ile karşılaşan "Kara Kartal", rakibiyle 1-1 ve 0-0 berabere kalırken daha sonra İsrail takımlarıyla oynadığı 4 maçı da kazandı.

Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 ve 3-1'lik skorlarla yenen siyah-beyazlı ekip, Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçları da 5-1 ve 3-2 kazanmayı başardı.

3 ÇEYREK FİNAL

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

"Kara Kartal", 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

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FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

"Kara Kartal", geçen sezon da UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 kaybetti.

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EN GOLCÜ OKTAY DERELİOĞLU

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.

1993-1999 yıllarında giydiği siyah-beyazlı formayla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

"Kara Kartal"da Ricardo Quaresma ve Bobo da Avrupa arenasında 12'şer gol kaydetti.

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