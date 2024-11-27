Her anlamda geride

Lider G.Saray'ın 13 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'un performansı tartışılıyor. Hollandalı teknik adam hem kendi kariyerinde hem de Beşiktaş'ın özellikle son 2 sezonuna kıyasla daha kötü bir grafik sergiledi. Daha önce Hollanda'da Feyenoord'u şampiyon yapan, İskoçya'da da Rangers'la Avrupa Ligi'nde final oynayıp, İskoçya Kupası'nı kazanan Van Bronckhorst puan ortalamasında geriye düştü.

1.79'LUK ORTALAMA

RANGERS'TA 68 resmi maçta 2.01'lik puan ortalaması tutturan Van Bronckhorst, Feyenoord ile 176 maça çıkarak 1.99 puan ortalaması yakaladı. Beşiktaş'ta 25 resmi maçta 1.79'luk bir ortalama bulan 49 yaşındaki çalıştırıcı, TFF Süper Kupası'nı kazandı. Ancak ligde kötü bir ortalama tutturan Van Bronckhorst, 13 haftada 3 yenilgi, 3 beraberlikle 12 puan yitirdi. Beşiktaş 2022-23 ve 2023-24'te 12 maçta 22 puan toplarken, bu sezon ise 12 maç sonunda 21 puanda kaldı.