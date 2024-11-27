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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Yönetim Kurulu, art arda gelen istifaların ardından olağanüstü toplantı gerçekleştirme kararı aldı!

Beşiktaş Yönetim Kurulu, art arda gelen istifaların ardından olağanüstü toplantı gerçekleştirme kararı aldı!

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Yönetim Kurulu, art arda gelen istifaların ardından bugün Tüpraş Stadyumu'nda bir toplantı gerçekleştirme kararı aldı. Toplantının 13.00'te başlaması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 12:31
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Beşiktaş Yönetim Kurulu, art arda gelen istifaların ardından olağanüstü toplantı gerçekleştirme kararı aldı!

Beşiktaş Yönetim Kurulu, art arda gelen istifaların ardından bugün 13.00'te Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.

Beşiktaş'ta Brad Friedel ve Samet Aybaba'nın görevden alınmasının ardından Asbaşkan Onur Göçmez istifa kararını açıklamıştı.

Onur Göçmez'in istifasının ardından yönetimde bir istifa da Beşiktaş'ta iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek'ten geldi. Yönetimdeki bu istifaların ardından Siyah-Beyazlılar, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile yollarını ayırdığını da açıkladı.

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