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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Liverpool'dan ilaç gibi transfer!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Liverpool'dan ilaç gibi transfer!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar devre arası transfer dönemi için kolları sıvarken gündeme flaş bir isim geldi. Kara Kartal, Liverpool'un yıldızı ile taraftarlarını coşturmayı planlıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 09:38
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Liverpool'dan ilaç gibi transfer!

Beşiktaş'ın Federico Chiesa aşkı yeniden alevlendi. Siyah-beyazlıların Ocak'ta İtalyan kanat için yeniden hamle yapacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Liverpool'dan ilaç gibi transfer!

Takvim'in haberine göre; Transfer için kiralama formülünün gündemde olduğu gelen bilgiler arasında. Liverpool'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Kartal'ın gündemine gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Liverpool'dan ilaç gibi transfer!

Van Bronckhorst'un kanat transferi istemesi hücum gücünü artırmak ve kadroya daha fazla derinlik kazandırmak olarak biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Liverpool'dan ilaç gibi transfer!

DEĞERI 30 MİLYON EURO

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Chiesa ile ilgilendiklerini ancak yüksek maliyet nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıklamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Liverpool'dan ilaç gibi transfer!

Yücel konuya ilişkin "Beşiktaş'ın menfaatleri futbolcu isimlerinden çok daha önemlidir" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Liverpool'dan ilaç gibi transfer!

Piyasa değeri 30 milyon Euro olan futbolcu, geçtiğimiz Ağustos ayında 35 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool'a 4 yıllık imza atmıştı.

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