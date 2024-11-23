TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Liverpool'dan ilaç gibi transfer!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar devre arası transfer dönemi için kolları sıvarken gündeme flaş bir isim geldi. Kara Kartal, Liverpool'un yıldızı ile taraftarlarını coşturmayı planlıyor. İşte detaylar...
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DEĞERI 30 MİLYON EURO
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Chiesa ile ilgilendiklerini ancak yüksek maliyet nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıklamıştı.
Yücel konuya ilişkin "Beşiktaş'ın menfaatleri futbolcu isimlerinden çok daha önemlidir" ifadelerini kullanmıştı.
Piyasa değeri 30 milyon Euro olan futbolcu, geçtiğimiz Ağustos ayında 35 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool'a 4 yıllık imza atmıştı.
İtalyan yıldızın kontratı 30 Haz 2028'de sona erecek. 1.75 boyunda olan kanat, İtalya Milli Takımı formasını 51 kez terletti.
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