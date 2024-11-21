Beşiktaş'ta beklenmedik sakatlık! Fenerbahçe derbisini kaçıracak

Beşiktaş, Ernest Muçi'nin sakatlığı ile sarsıldı. Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ile oynadığı müsabakanın 52. dakikasında sol uyluk üst kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen 23 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönüşünde kontrolleri yapıldı. Siyah beyazlı kulüp de, futbolcunun MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama belirlendiğini ifade etti.

2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenilen Arnavut oyuncu, 7 Aralık günü Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı dev derbiyi kaçıracak.

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