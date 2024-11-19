  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Qx Ada yolcusu

Qx Ada yolcusu

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, kadroda düşünmediği Alex Oxlade-Chamberlain futbola başladığı kulüp olan Southampton ve Sheffield United'ın ilgisi var. İngiltere Premier Lig'de son sırada bulunan Ada ekibi transferi satın alma yoluyla bitirmek istiyor. Piyasa değeri 3 milyon euro olan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun daha az bir bedelle Southampton'a gidebileceği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Qx Ada yolcusu
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, kadroda düşünmediği Alex Oxlade-Chamberlain futbola başladığı kulüp olan Southampton ve Sheffield United'ın ilgisi var. İngiltere Premier Lig'de son sırada bulunan Ada ekibi transferi satın alma yoluyla bitirmek istiyor. Piyasa değeri 3 milyon euro olan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun daha az bir bedelle Southampton'a gidebileceği öğrenildi.
İşte Cimbom'un Osimhen planı
F.Bahçe'de şaşırtan ayrılık! Herkes En-Nesyri derken...
DİĞER
SON DAKİKA: Fenerbahçe’nin Talisca planı belli oldu! Transferin perde arkası ortaya çıktı: İstanbul'a geldiler...
12 Eylül ve 28 Şubat işkencecisi Muazzez İlmiye Çığ'ın 110 yıllık hayatının karanlık yüzü!
Aslan'dan Norveçli golcüye kanca!
F.Bahçe için sol bekte hedef yine o isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var?⚽ 19 Kasım Salı Bugün hangi maçlar var?⚽ 19 Kasım Salı 08:09
Portekiz ile Hırvatistan çeyrek finalde! Portekiz ile Hırvatistan çeyrek finalde! 01:15
İspanya'dan namağlup final! İspanya'dan namağlup final! 01:15
Portekiz ile Hırvatistan çeyrek finalde! Portekiz ile Hırvatistan çeyrek finalde! 01:15
İspanya'dan namağlup final! İspanya'dan namağlup final! 01:11
İspanya'dan namağlup final! İspanya'dan namağlup final! 01:10
Daha Eski
En Nesyri attı! Fas farklı kazandı En Nesyri attı! Fas farklı kazandı 01:09
En Nesyri attı! Fas farklı kazandı En Nesyri attı! Fas farklı kazandı 01:09
Beşiktaş'tan Nijeryalı yıldıza kanca! Beşiktaş'tan Nijeryalı yıldıza kanca! 00:37
Mourinho'dan flaş Levent Mercan kararı! Mourinho'dan flaş Levent Mercan kararı! 00:03
G.Saray'dan flaş Jelert kararı! G.Saray'dan flaş Jelert kararı! 00:03
Milli yıldızımız için yer yerinden oynayacak! Milli yıldızımız için yer yerinden oynayacak! 00:03