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Qx Ada yolcusu
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, kadroda düşünmediği Alex Oxlade-Chamberlain futbola başladığı kulüp olan Southampton ve Sheffield United'ın ilgisi var. İngiltere Premier Lig'de son sırada bulunan Ada ekibi transferi satın alma yoluyla bitirmek istiyor. Piyasa değeri 3 milyon euro olan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun daha az bir bedelle Southampton'a gidebileceği öğrenildi.
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