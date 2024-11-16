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Haberler Beşiktaş Dortmund'dan Gedson Fernandes hamlesi! Beşiktaş...

Dortmund'dan Gedson Fernandes hamlesi! Beşiktaş...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş formasıyla bu sezon kendini bulan Gedson Fernandes konusunda Alman devi Dortmund temaslara başladı. Siyah-beyazlıların talep edeceği bonservise göre bu transferdeki son durum netleşecek. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 11:26
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Dortmund'dan Gedson Fernandes hamlesi! Beşiktaş...

Son dönemde Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'in ismi Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund'la anılıyor. Ancak Alman basını Portekizli oyuncuyu almanın çok da kolay olmadığını bildirdi. Kulübe yakın olan bvbwld.de sitesinde yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre kulübün bu transferi gerçekleştirmek için kaynak arayışında olduğu vurgulandı. Ancak transferin şu nedenlerden dolayı başarısız olabileceği de belirtildi: "Yaz transferinde 80 milyon euro harcayan Dortmund'un kışın böyle bir hayale ulaşması çok zor. Bu yüzden daha çok potansiyeli olan elindeki genç isimlere yönelmesi gerekiyor"

BENFİCA DA BASKI YAPABİLİR

Şu an piyasa değeri 17 milyon euro olarak görülen Portekizli yıldız için Beşiktaş'ın çok daha yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Alman basını bu nedenle Nuri Şahin'in yavaş yavaş süre almaya başlayan Bynoe-Gittens, Beier, Adeyemi ve Duranville gibi oyunculara yönelmesi tavsiyesinde bulundu. Her şeye rağmen transferin mümkün olabileceği de bildirilen haberde, "Yüksek bir bonservis teklif edilmesi durumunda Benfica da transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş'a baskı yapabilir" denildi. Zira oyuncunun bonservisinin %50'si Benfica'ya ait.

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