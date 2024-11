20 yıldır yapı var

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Başkan Hasan Arat'ın TFF'yi ziyaretinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Vardar şunları söyledi: "İbrahim Hacıosmanoğlu'nu iyi tanırız, delikanlı taraflarını biliriz. Verdiği sözleri tutacağıyla ilgili şüphemiz yok ama TFF ile sorunumuz var. 20 senedir yapılanma var orada. Bazı kulüplerin arka bahçesi olmuş orası. Yöneticileri haftanın 6 günü orada. Çay, kahve içmeye gidiyorlar. Ne işiniz var orada sizin? Kısa zamanda belirli noktalarda gerekli önlemleri almak için elimizden geleni yapıyoruz. Her şeyi ifade edemeyiz. Her çıkardığımız sesi de ifade edemeyiz. Yönetimin sorumluluklarını yerine getireceğiyle ilgili bir şüphemiz yok. MHK'de daha önce oluşmuş kadrolar, kurullarda değişimin bir an önce sonuç vermesi ve Türk futbolunun daha iyi noktalara gelmesi için ellerinden gelen gayreti göstermeleri gerekiyor. Sonuna kadar yanlarındayız. Ürkmeden doğruları yapsınlar. Orta ve uzun vadede aynı zihniyet devam ederse, onların da yanında olmayacağız."

YABANCI VAR'DA ISRARCIYIZ

"TFF Başkanı, 'Hakem hata yapabilir, VAR hata yapmayacak.' dedi. Bununla ilgili çalışmalar var. VAR hakemlerinin yabancılardan seçilmesi noktasını takip ediyoruz. 50 yaşındayım, 45 senem futbolun içinde geçti. Bir hakemin sahaya çıktığında vücut dilinden o maçı nasıl yöneteceğini hissediyorum. Ben bunu yapıyorsam, federasyondaki yetkililer bunu gözlemleyemez mi? Şimdiden başlasak 3 sene sonrasının planlamasını ancak yapabiliriz ama bir yerden başlamak lazım. Geçmişte hata daha net yapılıyordu. Teknolojinin olduğu yerde, eğitim süreçlerinin olumlu olduğu yerde hakem nasıl bu kadar fazla hata yapabilir? İçlerinde kötülük, art niyet olması lazım. Teknolojinin olduğu yerde galibiyette, mağlubiyette, beraberliğe müthiş etkileri olabiliyor. Bir erozyondan geçiyoruz. Güven yok. Hakem camiasına güven minimumda. Hakemler de çıksın, varsa onlar da bizden şikayetlerini söylesin. Onlar da konuşsun. Beşiktaş bundan çok muzdariptir."

HAKEMLERLE PUANLARI ÇIKARTIN

"Rekabet ettiğimiz kulüplerin hakemlerle aldığı puanları çıkartın, bizim hakemlerle kaybettiklerimizi yan yana koyun. Yukarıda eşit puana sahip kulüpler göreceksiniz. Trabzonspor derbisinde penaltımız verilse... Galatasaray derbisinde iyi oynamadık ama 2 kırmızı kart var. Onlar verilse karşılaşmada 9'a 11 oynayacaktık. Bu durumda Galatasaray o maçı kazanabilir miydi, mümkün mü? Başakşehir karşılaşmasında Rashica'nın penaltı pozisyonu var. Sadece penaltı değil, hakem maçta 20 dakika ileri çıkartmadı bizi. Sonra toplayın puanları. 'Havlu attınız.' diyenler bunları koysun, biçsinler. Önemli olan bizim kenetlenmemiz ve birlik olmamız."

BUGÜN İÇİN GELMEDİK

"Türkiye Kupası, bu sezon Beşiktaş'ın Avrupa serüvenini başlattı. Süper Kupa'yı oynamamıza etken oldu. Süper Kupa da camianın özlediği, senelerdir hasret duyduğu, 40 bin Galatasaraylının önünde 5-0 maçı kazanarak o heyecanı yakaladı. 2,5 ay geçti. Bu zaman zarfında 3'ü geçen seneden devam eden 11 transfer yaptık, 8 yeni oyuncu aldık. 10 ayda 2 kupa aldık. Biz yarışın içindeyiz. Nasıl ki 3 haftada 8 puan kaybettiysek rakiplerimiz de kaybedebilir. Göztepe maçında taraftarımızla o maçı kazanacak ve yola çıkacağız. Bu uzun bir yolculuk. Kayıp olabilir ama pes etmek yok, mücadeleye devam ediyoruz. Beşiktaş'ın bugününü kurtarmak için gelmedik."

2-3 TRANSFER OLACAKTIR

"Transferden sorumlu yönetici arkadaşlarımız teknik kadroyla iletişim halindedir. Verimlilikle ilgili 2-3 transfer olacaktır. Yaptığımız takviyeler teknik kadro tarafından olumlu karşılandı ki hocamız bu oyuncuları oynatıyor. Oynatmadığı, az dakika verdiği 1-2 oyuncu vardır ama onlar da kadronun içindeki oyuncular. Immobile'nin arkasında Semih ve Mustafa gibi biri 19, diğeri 17 yaşında iki gencimizin olması bizi çok mutlu ediyordu. Ligde geriye gitmemizle şimdi kadro derinliğinden bahsediliyor. Kısmen herkes haklı. Özellikle son 3 maçta bu derinlikle ilgili gözlemlerimiz var. Kanatlardan daha aktif olabiliriz. Her şeyin farkındayız."

6 AYDIR 'RAFA SILVA' DiYOR

"Forma satacak oyuncu getirmek lazım. Yüzde 50'ye yakın ürün ve yüzde 160 ciro artışında takıma olan güvenin etkisi olduğunu düşünüyorum. Ayrılan oyuncuların kaçının forması satılmış? Galatasaray ve Fenerbahçe'de öne çıkan oyuncular var. Çocuklar onların isimlerini slogan ediyordu. 6 aydır 'Rafa Silva' diyor çocuklar. Bugünkü yıldızlarımızı söylüyorlar."