Beşiktaş'a Ernest Muçi'den kötü haber!

UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta cumartesi günü Çekya'yı konuk edecek Arnavutluk Milli Takımı'nda, Ernest Muçi'nin 13 Kasım Çarşamba günü yapılan antrenmanda sakatlandığı öğrenildi.

Panorama Sport'da yer alan habere göre sağ ayağıyla sert bir şut çeken Muçi, destek ayağını yere koymayı başaramadı ve direkt olarak yere düştü.

Tedavisinin ardından kalkan Arnavut futbolcunun, bir süre kendini denediği ancak devam edemeyeceğini anlayınca antrenmanı yarıda bıraktığı kaydedildi.

Öte yandan Muçi, 14 Kasım Perşembe günü yapılan antrenmandaki yerini aldı.

Sağlık heyetinin gerekli değerlendirmeyi yapmasının ardından Ernest Muçi'nin Çekya maçında yer alıp yer alamayacağı belli olacak.