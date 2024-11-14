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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Ernest Muçi'den kötü haber!

Beşiktaş'a Ernest Muçi'den kötü haber!

Beşiktaş'ta son maçlardaki performansı ile taraftarın beğenisini toplayan Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlandı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 14:36 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 14:58
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Beşiktaş'a Ernest Muçi'den kötü haber!

UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta cumartesi günü Çekya'yı konuk edecek Arnavutluk Milli Takımı'nda, Ernest Muçi'nin 13 Kasım Çarşamba günü yapılan antrenmanda sakatlandığı öğrenildi.

Panorama Sport'da yer alan habere göre sağ ayağıyla sert bir şut çeken Muçi, destek ayağını yere koymayı başaramadı ve direkt olarak yere düştü.

Tedavisinin ardından kalkan Arnavut futbolcunun, bir süre kendini denediği ancak devam edemeyeceğini anlayınca antrenmanı yarıda bıraktığı kaydedildi.

Öte yandan Muçi, 14 Kasım Perşembe günü yapılan antrenmandaki yerini aldı.

Sağlık heyetinin gerekli değerlendirmeyi yapmasının ardından Ernest Muçi'nin Çekya maçında yer alıp yer alamayacağı belli olacak.

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