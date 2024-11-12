Kartal süzülüyor!

Beşiktaş'ta evdeki hesap çarşıya uymadı. Sezona süper bir başlangıç yapan, taraftarlarına "o sene bu sene" dedirten oyun ve skorlara imza atan yeni yönetim, yeni teknik heyet ve yenilenmiş kadro şu günlerde oldukça düşünceli görünüyor. Sakatlıkları hesaba katmayan teknik heyetin rotasyon taktikleri de pek tutmadı. Mert, Rashica ve Paulista iyileşti derken şimdi de İmmobile sakatlandı. Verilen Milli ara siyah-beyazlı takıma ilaç gibi geldi. Hedef yaraları sararak, ligde yeniden galibiyet serisine başlamak.

DERBİLER YARAMADI

Ekim'in son haftasını da işin içine eklersek Kasım ayında Beşiktaş İstanbul dışına çıkmayacak, bu sayede hem sakatlıklarına vakit ayıracak, hem takım fazla yorulmayacak hem de alacağı puanlarla Milli araya moraller yüksek girecekti. Avrupa maçı için bu plan işlese de İstanbul takımları için bu öngörü gerçekleşmedi. İlk önce ezeli rakibi Galatasaray'a yenilen Kara Kartal, evinde Kasımpaşa'dan fark yedi. Son olarak da Başakşehir ile puanları paylaştı. Liderin 10 puan gerisinde kalan Van Bronckhorst ve talebeleri için son şans Fenerbahçe derbisi olacak.

PLANLAR TUTMADI

Kasım ayında İstanbul için yapılan planlar ilk 10 güne bakıldığında tutmadı. Sakatlıklar ve rotasyon Beşiktaş'ın adeta el freni oldu. Derbi ve diğer İstanbul takımlarıyla yapılan maçlar tat vermedi. Bu girdaptan kurtuluş ancak bir İstanbul derbisi ile olabilir.