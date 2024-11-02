Kasımpaşa maçının ardından Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok: Geçen haftaki yenilgiden sonra...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah beyazlı file bekçisi Mert Günok açıklamalarda bulundu.

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"Bu mağlubiyet için çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü oynadığımız ilk yarının sonunda bir gol bulduk, bu moralle maçı bitirmemiz gerekiyordu ama ikinci yarıda daha kötü bir oyunla mağlup olduk. Geçen hafta aldığımız yenilgiden sonra reaksiyon veremediğimiz için çok üzgünüz. Bu maçın fazla bir açıklaması yok açıkçası."