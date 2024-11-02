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Haberler Beşiktaş

BEŞİKTAŞ HABERİ - Giovanni van Bronckhorst: Galatasaray yenilgisi sonrası...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 18:28 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 18:34
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BEŞİKTAŞ HABERİ - Giovanni van Bronckhorst: Galatasaray yenilgisi sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Hollandalı çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"GALATASARAY MAÇI SONRASI İYİ BİR REAKSİYON VERMEK İSTİYORUZ"

"Mağlubiyet sonrası bugün bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Pazartesi gösterdiğimiz enerjinin aynısını bu maçta da göstermek istiyoruz. İyi hazırlandık. Fırsatlar yaratmak ve gol atmak istiyoruz. Maçın sonunda önemli 3 puan kazanmış olmak istiyoruz."

PAULISTA VE RASHICA'NIN DURUMLARI NASIL?

"Mert'in dönmesinden dolayı mutluyum, 11'de olmasından memnunum. Paulista, takım idmanlarına başladı ve yarından itibaren takım idmanlarına devam edecek. Malmö maçında veya bir sonraki maçta bizimle olacak. Rashica, takımdan ayrı çalışıyor. Milli aradan önce umarım döner. Önümüzdeki günlerde durumuna bakacağız."

"EN ÖNEMLİ ŞEY KAZANMAK"

"Benim için en önemlisi kazanmak, 3 puandır. Rekor düşünmüyorum, sadece 3 puanı düşünüyorum. Hedefimiz galibiyet olacak."

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