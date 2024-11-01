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Haberler Beşiktaş

Gözler 1 numarada

Kasımpaşa karşılaşmasında Beşiktaş’ta kalede kimin olacağı merak ediliyor. Mert Günok ve Ersin Destanoğlu arasında seçim yapılacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Gözler 1 numarada

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile önemli bir lig maçına çıkacak Beşiktaş'ta kaleye kimin geçeceği merakla bekleniyor. Sakatlığını atlatarak geri dönmesi beklenen Mert Günok ile özellikle Olympique Lyon maçındaki performansıyla beğeni toplayan Ersin Destanoğlu arasında bir seçim yapılacak. Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst, Ersin'in Lyon'daki performansını takdir etmiş, beğenmişti. Mert Günok da sezon başından bu yana takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Kasımpaşa karşısında son kararı verecek olan Van Bronckhorst tüm detayları göz önünde tutacak. Öte yandan sakatlığını yeni yeni atlatan Mert'in bir maç daha dinlenebileceği ve 6 Kasım'daki Malmö maçında sahaya çıkabileceği bildirildi.

BAL YAPMAYAN ARILAR

Kadroda düşünülmeyen ancak yola devam edilen Jean Onan, Alex-Oxlaide Chamberlain, Zaynutdinov ve Salih Uçan gibi isimler takıma katkı vermekten uzak kaldı. Özellikle yabancı oyuncular; Onana, Chamberlain ve Zaynutdinov gibi isimler teknik heyetin elini hiç güçlendiremedi. Salih Uçan da son dönemde hiç süre alamadı, en son 7. haftada Kayserispor maçında 1 dakika oynadı. Yaz döneminde takım bulamayan Alex-Oxlaide Chamberlain hiçbir maçta yer almazken ocak ayında ayrılması bekleniyor.

KASIMPAŞA MESAİSİ

Beşıktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yla oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

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