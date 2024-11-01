Beşiktaş'ta ceza alarmı! 3 isim sınırda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki son maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelmiş ve deplasmanda 2-1 kaybetmişti. Aldığı mağlubiyet ile ligdeki yenilmezlik ünvanını kaybeden siyah beyazlılar, 11. haftada Kasımpaşa'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Kartal'da 3 kritik isim sarı kart sınırında bulunuyor.

Beşiktaş'ın en skoreri ve gol krallığı yarışında zirvede bulunan Ciro Immobile, Al Musrati ve Emirhan Topçu ligde oynadıkları maçlarda 3 sarı kart gördüler. NTV Spor'da yer alan habere göre bu 3 futbolcu, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmesi halinde 12. haftada oynanacak RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

IMMOBILE MÜKEMMEL BAŞLADI

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Ciro Immobile takımının gol yükünü çekiyor. 34 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlı forma ile bu sezon 15 maçta 12 gol kaydetti. Immobile bu gollerin 8'ini Süper Lig'de atarken, ikişer tane Süper Kupa ve Avrupa kupası elemelerinde attı.