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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem yeniden Angelo Gabriel!

Kadroda rotasyon konusunda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş’ta Angelo Gabriel ismi tekrar gündeme geliyor. Al Nassr’la 2029’a kadar kontratı olan genç kanat oyuncusunun kiralanması planlanıyor. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem yeniden Angelo Gabriel!

Beşıktaş, ocak ayındaki ara transfer dönemi için şimdiden çalışmalarını yapıyor. Kadrodaki rotasyonu genişletmek isteyen siyah beyazlılar, özellikle kanat forvet oynayabilen bir ismi kadrosuna katmayı düşünüyor. Yaz döneminde Kartal'ın listesinde olan Angelo Gabriel, bir kez daha gündeme alınıyor. Chelsea'den Al Nassr'a 23 milyon euroya transfer olan Angelo'nun 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

KİRALIK TEKLİFİ GÜNDEMDE

Siyah-beyazlı takım, Brezilyalı futbolcuyu kiralık olarak transfer etmeyi hedefliyor. Sezon başında Chelsea ile yine kiralama konusunda görüşen Beşiktaş, transfer için epey yol kat etmişti. Ancak Al Nassr'ın yüksek bedelli teklifi etkili olunca 19 yaşındaki genç yıldızın rotası Suudi Arabistan'a dönmüştü. Hücumda her iki kanatta oynayabilen ve sol ayağını etkili bir şekilde kullanan Angelo, forvet hattında da görev alabiliyor.

LİGDE 3 MAÇTA OYNADI

Angelo Gabriel, Suudi Arabistan Pro Lig'de bu sezon 3 maça çıktı. Brezilyalı yıldız, 3 maçta 186 dakika süre aldı ve 1 gol attı. 19 yaşındaki futbolcu, Asya Şampiyonlar Ligi'nde de 3 karşılaşmada 180 dakika şans buldu.

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