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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst: Savaşa hazırız!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a konuk oluyor. Dev derbi öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 19:26 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 19:34
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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst: Savaşa hazırız!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a konuk oluyor.

Dev derbi öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE VAN BRONCKHORST'UN SÖZLERİ:

Derbi maçları her zaman özeldir. Bunu birkaç gün öncesinden hissetmeye başladık. Maçın büyüklüğü tartışılmaz. Zor bir maç. Zor bir maç olmasını bekliyoruz. Yoğun ve tempolu olacaktır. Savaşa hazırız. İki takım henüz yenilmedi. Biz olumlu sonuç için özgüvenliyiz. Her şeye karşı güçlü, kendi oyunumuzu oynama isteğini göstereceğiz. Galatasaray için işleri zorlaştıracağız.

Son maçlarını izledik Galatasaray'ın, çok hücumcu 11'leri var. Avrupa'dakine benzer bir 11'le çıktılar. Hücumdaki tehlikelere karşı hazır olmalıyız. Top bizdeyken özgüvenli olmalıyız. İyi hücum etmeli ve fırsatlar üretmeliyiz. Defansif olarak güçlü, ofansif olarak cesur olmak istiyoruz. Bu maçta gol atacak kalitemiz var.

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