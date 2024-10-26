İzin vermeyeceğiz

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Galatasaray derbisi öncesi A Spor'a dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hüseyin Yücel, "Derbiye Lyon maçının moraliyle çıkacağız. Galibiyet için kesinlikle sahada olacağız. Tüm mücadelemizi verip en iyi sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum" dedi. Yücel, "İlk perdesini zaten Süper Kupa maçında yapmıştık. Süper Kupa'nın rövanşını almak isteyeceklerdir ama buna müsaade edeceğimizi zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı, "Transferle alakalı çalışmalarımız var. Öncelikle hocamızın raporu doğrultusunda bakıyoruz ama şu anda yabancı kontenjanı konusunda limitteyiz. Herhangi bir oyuncumuzla yolları ayırmadan yeni bir transfer yapmamız mümkün değil. Ocak ayı geldiği zaman bakacağız, değerlendireceğiz. Aklımızda birkaç bölgeye takviye var" sözlerini sarf etti.