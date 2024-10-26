Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Lyon'u 1-0 mağlup ettiği maç Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Fransızlar Beşiktaş'ı manşetlerine taşıdı. İşte atılan o manşetler...

L'EQUIPE: Lyon, Avrupa Ligi'ndeki kusursuz performansını sürdüremedi. Çünkü kendi sahasında Beşiktaş'a çok acımasız bir şekilde yenildi. Açıkça baskın olan ancak kale önünde fazla beceriksiz olan OL oyuncuları, Beşiktaş karşısında mağlup oldu.

LE FIGARO: Türklerin gerçekçiliği karşısında Lyon'un beceriksizliği... Zirveler ve başarısızlıklar. Hedefte etkisiz kalan Lyon, Avrupa Ligi'nin üçüncü gününde Beşiktaş karşısında kendi sahasındaki iyi serisini (0-1) durdurdu.

LE PARISIEN: 29 şut, sıfır gol, Lyon'un kabus gibi gecesi, verimsizliğin cezası... Türklere karşı büyük bir üstünlük kuran Lyon, Avrupa Ligi'nin 3. gününde galibiyet mücadelesi verirken Beşiktaş'a evinde 1-0 mağlup oldu.

FOOT 01: Beşiktaş ve VAR, Lyon'u kandırdı. Gelişmeler ve dönüşlerle dolu karşılaşmada Olympique Lyon, sonunda Beşiktaş ve VAR tarafından kandırıldı. Les Gones, Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yenilgisini aldı.