Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı taraftarlara büyük müjde!
Beşiktaş formasıyla unutulmaz başarılara imza atan ve siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Ricardo Quaresma ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Portekizli oyuncu son olarak yaptığı açıklama ile büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
aspor.com.tr editörlerinden Ömer Çağrı Akdere'nin Portekiz basınından Somos Fanaticos'tan derlediği habere göre yıldız oyuncu, henüz kramponlarını asmadığını fakat kendisine gelen teklifleri geri çevirdiğini ifade etti.
Konuyla ilgili, "Teklifler almaya devam ediyorum ve bu beni mutlu ediyor. Bu, kulüplerin hala onlar için iyi işler yapabileceğimi düşündüklerinin bir işareti." dedi.
Açıklamanın devamında "Futbol benimle doğdu. Yapmayı en çok sevdiğim şeylerden biri." diyen Ricardo, futbolun onu hayal kırıklığına uğrattığını da itiraf etti.
Yıldız oyuncu, "Futbol, yaşadığı değişim sebebiyle beni hayal kırıklığına uğrattı ama hayatım boyunca ondan vazgeçemem." dedi.
"3 KULÜBE AŞIĞIM"
"Beni etkileyen, aşık olduğum üç kulüp var. İlki futbola başladığım kulüp olan Sporting."
"Ardından aşık olduğum iki kulüp daha oldu; Porto ve Beşiktaş." diye ekleyen Quaresma, jübilesi ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.
Portekizli yıldız, "Bir daha oynamazsam en azından bir veda maçına çıkmak isterim. Bakalım Porto'da mı, Beşiktaş'ta mı olacak?" dedi.
Türk basınında hızlıca yayılan bu açıklamalar, siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırmaya yetti.
Quaresma'nın bu ifadelerinin ardından Beşiktaş yönetiminin bir hamle yapıp yapmayacağı ise merak konusu.
DİĞER