Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı taraftarlara büyük müjde!

aspor.com.tr editörlerinden Ömer Çağrı Akdere'nin Portekiz basınından Somos Fanaticos'tan derlediği habere göre yıldız oyuncu, henüz kramponlarını asmadığını fakat kendisine gelen teklifleri geri çevirdiğini ifade etti.

Konuyla ilgili, "Teklifler almaya devam ediyorum ve bu beni mutlu ediyor. Bu, kulüplerin hala onlar için iyi işler yapabileceğimi düşündüklerinin bir işareti." dedi.