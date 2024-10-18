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Haberler Beşiktaş

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı taraftarlara büyük müjde!

Beşiktaş formasıyla unutulmaz başarılara imza atan ve siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Ricardo Quaresma ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Portekizli oyuncu son olarak yaptığı açıklama ile büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 16:16
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Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı taraftarlara büyük müjde!

Beşiktaş'ın sevilen yıldızı Ricardo Quaresma, katıldığı bir etkinlikte siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı taraftarlara büyük müjde!

41 yaşındaki yetenekli sağ kanat, en son ülkesi Portekiz'in takımlarından Vitoria SC'de forma giymişti.

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı taraftarlara büyük müjde!

2022 yılının Temmuz ayından itibaren herhangi bir kulüple anlaşmayan Quaresma ile ilgili o zamandan bu yana transfer dedikoduları basında yer ediyordu.

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı taraftarlara büyük müjde!

aspor.com.tr editörlerinden Ömer Çağrı Akdere'nin Portekiz basınından Somos Fanaticos'tan derlediği habere göre yıldız oyuncu, henüz kramponlarını asmadığını fakat kendisine gelen teklifleri geri çevirdiğini ifade etti.

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı taraftarlara büyük müjde!

Konuyla ilgili, "Teklifler almaya devam ediyorum ve bu beni mutlu ediyor. Bu, kulüplerin hala onlar için iyi işler yapabileceğimi düşündüklerinin bir işareti." dedi.

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı taraftarlara büyük müjde!

Açıklamanın devamında "Futbol benimle doğdu. Yapmayı en çok sevdiğim şeylerden biri." diyen Ricardo, futbolun onu hayal kırıklığına uğrattığını da itiraf etti.

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı taraftarlara büyük müjde!

Yıldız oyuncu, "Futbol, yaşadığı değişim sebebiyle beni hayal kırıklığına uğrattı ama hayatım boyunca ondan vazgeçemem." dedi.

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı taraftarlara büyük müjde!

"3 KULÜBE AŞIĞIM"

"Beni etkileyen, aşık olduğum üç kulüp var. İlki futbola başladığım kulüp olan Sporting."

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı taraftarlara büyük müjde!

"Ardından aşık olduğum iki kulüp daha oldu; Porto ve Beşiktaş." diye ekleyen Quaresma, jübilesi ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı taraftarlara büyük müjde!

Portekizli yıldız, "Bir daha oynamazsam en azından bir veda maçına çıkmak isterim. Bakalım Porto'da mı, Beşiktaş'ta mı olacak?" dedi.

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı taraftarlara büyük müjde!

Türk basınında hızlıca yayılan bu açıklamalar, siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı taraftarlara büyük müjde!

Quaresma'nın bu ifadelerinin ardından Beşiktaş yönetiminin bir hamle yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

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