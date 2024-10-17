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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst kara kara düşünüyor! Derbi öncesi öyle bir sorunla karşı karşıya ki...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Cimbom'un evinde oynanacak olan dev maç öncesi siyah-beyazlılarda o sorun teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u bir hayli düşündürüyor. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 13:43
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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst kara kara düşünüyor! Derbi öncesi öyle bir sorunla karşı karşıya ki...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Kritik mücadeleye Cimbom ev sahipliği yapacak. Bu zorlu maç öncesi şimdiden nefesler tutuldu.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst kara kara düşünüyor! Derbi öncesi öyle bir sorunla karşı karşıya ki...

İki takım da bu zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst kara kara düşünüyor! Derbi öncesi öyle bir sorunla karşı karşıya ki...

Dev maç öncesi ortaya çıkan o sorun ise Beşiktaş'ta Giovani van Bronckhorst'u bir hayli düşündürüyor.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst kara kara düşünüyor! Derbi öncesi öyle bir sorunla karşı karşıya ki...

Beşiktaş'ta bu sezon performansını yükselten isimlerden olan Milot Rashica'nın, Kosova Milli Takımı'nın Güney Kıbrıs'ı 3-0 yendiği Uluslar Ligi maçında sakatlanması siyah beyazlı teknik heyeti sıkıntıya soktu.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst kara kara düşünüyor! Derbi öncesi öyle bir sorunla karşı karşıya ki...

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde; Kosovalı futbolcunun Konyaspor ve gelecek haftaki Lyon karşılaşmalarında forma giyemeyeceği, Galatasaray derbisi için de durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst kara kara düşünüyor! Derbi öncesi öyle bir sorunla karşı karşıya ki...

Beşiktaş'ta bu sezon kanat rotasyonunda Rashica dışında, Joao Mario, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Can Keleş yer alıyor.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst kara kara düşünüyor! Derbi öncesi öyle bir sorunla karşı karşıya ki...

Bu futbolcular arasında gerçek mevkii sağ kanat olan tek bir oyuncu var; o da Can. Ancak 23 yaşındaki futbolcu şu ana dek Süper Lig'de hiç forma şansı bulamadı. Teknik direktör Van Bronckhorst'un planlarında yer almayan genç oyuncunun, pazar günkü Konyaspor karşılaşmasında da sahada olma ihtimali oldukça az.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst kara kara düşünüyor! Derbi öncesi öyle bir sorunla karşı karşıya ki...

Karagümrük'ten 2 milyon 750 bin Euro'ya transfer edilen Can Keleş, bu sezon teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un henüz gözüne giremedi.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst kara kara düşünüyor! Derbi öncesi öyle bir sorunla karşı karşıya ki...

Süper Lig'de hiç süre bulamayan oyuncuya sağ kanatta toplamda sadece 9 dakika şans verildi. 23 yaşındaki Can, Avrupa kupalarında Ajax sınavında 6, Lugano maçında da sadece 3 dakika ter dökmüştü.

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