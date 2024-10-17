Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst kara kara düşünüyor! Derbi öncesi öyle bir sorunla karşı karşıya ki...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Cimbom'un evinde oynanacak olan dev maç öncesi siyah-beyazlılarda o sorun teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u bir hayli düşündürüyor. İşte haberin detayları...
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Beşiktaş'ta bu sezon performansını yükselten isimlerden olan Milot Rashica'nın, Kosova Milli Takımı'nın Güney Kıbrıs'ı 3-0 yendiği Uluslar Ligi maçında sakatlanması siyah beyazlı teknik heyeti sıkıntıya soktu.
Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde; Kosovalı futbolcunun Konyaspor ve gelecek haftaki Lyon karşılaşmalarında forma giyemeyeceği, Galatasaray derbisi için de durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.
Beşiktaş'ta bu sezon kanat rotasyonunda Rashica dışında, Joao Mario, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Can Keleş yer alıyor.
Bu futbolcular arasında gerçek mevkii sağ kanat olan tek bir oyuncu var; o da Can. Ancak 23 yaşındaki futbolcu şu ana dek Süper Lig'de hiç forma şansı bulamadı. Teknik direktör Van Bronckhorst'un planlarında yer almayan genç oyuncunun, pazar günkü Konyaspor karşılaşmasında da sahada olma ihtimali oldukça az.
Karagümrük'ten 2 milyon 750 bin Euro'ya transfer edilen Can Keleş, bu sezon teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un henüz gözüne giremedi.
Süper Lig'de hiç süre bulamayan oyuncuya sağ kanatta toplamda sadece 9 dakika şans verildi. 23 yaşındaki Can, Avrupa kupalarında Ajax sınavında 6, Lugano maçında da sadece 3 dakika ter dökmüştü.
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