Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst kara kara düşünüyor! Derbi öncesi öyle bir sorunla karşı karşıya ki...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Kritik mücadeleye Cimbom ev sahipliği yapacak. Bu zorlu maç öncesi şimdiden nefesler tutuldu.

İki takım da bu zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.