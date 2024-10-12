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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERLERİ | Nicola Zalewski Beşiktaş'a çok yakın!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a transferi son anda gerçekleşmeyen Nicola Zalewski ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcuya son olarak bir başka İstanbul devi Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Nicola Zalewski Beşiktaş'a çok yakın!

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Galatasaray'a transferi son anda gerçekleşmeyen Nicola Zalewski, Beşiktaş'ın radarına girdi. Beşiktaş, teknik direktörün isteği üzerine Roma'nın genç yeteneği Zalewski için temaslara geçiyor. Devre arasında en az iki transfer yapacak Beşiktaş, bilindiği gibi süratli ve çok yönlü bir kanat oyuncusu arıyor. Gündemdeki isimlerden biri de Nicola Zalewski. Roma ile olan kontratı Haziran'da bitecek futbolcu Ocak ayında istediği kulüple yeni sezon devreye girecek şekilde ön protokol yapma hakkına sahip durumda. Bu avantajı değerlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla resmi görüşmelere başlamak için geri sayımda.

HEM BEK HEM KANAT

Yaz transfer döneminde Roma ile yeni sözleşme imzalamayan ve Galatasaray'a da transferi gerçekleşmeyen Polonyalı futbolcu, İtalyan devinde kadro dışı bırakılmıştı. Siyah-beyazlılar, Roma ile de temasa geçecek. İtalyan kulübü, düşük bir bonservisi kabul ederse Zalewski'nin Ocak ayında da transfer edilmesi mümkün. Bu oyuncu hem bekte hem de kanatlarda forma giyebilen, üçlü savunmaya yatkın, hücum karakterine sahip bir isim. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un, 22 yaşındaki futbolcunun transferine onay verdiği iddia ediliyor. Bu sezon Serie A'da 4 maça çıkan Nicola Zalewski, toplam 212 dakika süre alabildi.

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