BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mert Günok sahalara ne zaman dönecek? İşte sakatlığındaki son durum

Mert Günok, A Milli Takım aday kadrosuna çağrılsa da sakatlığından dolayı tedavisine kulübünde devam etmesine karar verilmişti.

Takvim'de yer alan habere göre; tecrübeli eldivenin milli arada tam olarak iyileşeceği ve Konyaspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.