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Haberler Beşiktaş

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mert Günok sahalara ne zaman dönecek? İşte sakatlığındaki son durum

Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştı. Siyah beyazlılarda kritik Konyaspor maçı öncesi tecrübeli eldivenin son durumu merak ediliyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 15:30
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mert Günok sahalara ne zaman dönecek? İşte sakatlığındaki son durum

Mert Günok, A Milli Takım aday kadrosuna çağrılsa da sakatlığından dolayı tedavisine kulübünde devam etmesine karar verilmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mert Günok sahalara ne zaman dönecek? İşte sakatlığındaki son durum

Takvim'de yer alan habere göre; tecrübeli eldivenin milli arada tam olarak iyileşeceği ve Konyaspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mert Günok sahalara ne zaman dönecek? İşte sakatlığındaki son durum

Tecrübeli oyuncu bu sezon Beşiktaş'ta 11 maçta görev aldı

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