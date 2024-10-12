BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mert Günok sahalara ne zaman dönecek? İşte sakatlığındaki son durum
Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştı. Siyah beyazlılarda kritik Konyaspor maçı öncesi tecrübeli eldivenin son durumu merak ediliyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Öte yandan Beşiktaş'ta Konyaspor maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediliyor.
DİĞER