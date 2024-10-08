Potada rakip Hapoel Shlomo

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde yapılacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv karşılaşmasının, Türk ve İsrail hükümetlerinin tavsiyeleri doğrultusunda İstanbul yerine Belgrad'da oynanmasına karar verilmişti.

YAHUDİ LOBİSİ ALGIYA BAŞLADI

Filistin'e destek mitinginde açılan "Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e karşı oynama. Soykırıma taraf olma" mitingini kullanan İsrail basını, 28 Kasım'da TUPRAŞ Park'ta oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi macının yerinin değiştirilmesi icin algı yapmaya başladı. İsrail'in Maariv gazetesi protestoyu kullanarak, Maccabi Tel Aviv'in de Beşiktaş ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi macının da İstanbul'dan farklı bir stada alınması icin algı yaptı.