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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'tan Lyon maçı için verilen deplasman yasağı hakkında açıklama

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olacakları karşılaşma ile ilgili getirilen deplasman yasağı ile ilgili resmi hesaplarından açıklamada bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 19:13
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Beşiktaş'tan Lyon maçı için verilen deplasman yasağı hakkında açıklama

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olacakları karşılaşma ile ilgili getirilen deplasman yasağı ile ilgili resmi hesaplarından açıklamada bulundu. İşte o ifadeler...

"Olympique Lyon – Beşiktaş Maçı Hakkında Taraftarlarımıza Önemli Duyuru

Lyon Valisi, Futbol Takımımızla Olympique Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmamasına karar vermişti.

Kulübümüzün söz konusu kararın gözden geçirilmesi için yaptığı girişimler doğrultusunda; Lyon Valiliği, Fransız Emniyeti, UEFA Güvenlik Birimi, Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Koordinatörlüğü ve Türkiye NFIP'nin katılımıyla gerçekleşen güvenlik toplantısı neticesinde, 2017 yılında yaşanan ciddi olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski nedeniyle Lyon Valiliği'nin aldığı karar kesin olarak onandı.

Olympique Lyon – Beşiktaş müsabakasında taraftarlarımızın deplasman tribününde yer alamayacağını belirtir, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına söz konusu maç için seyahat programı yapılmaması hususunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

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