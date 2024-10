Peki Gio dün dengeli bir kadro çıkardı mı!? Hayır!.. Rafa, Muçi, Cher Ndour, Mario, Rashica hep birlikte sahada… Bu beşli arasında hibrit yok, kibrit çok! O kibritler gün gelir Beşiktaş'ı yakar. Ayağına top bekleyen beş oyuncuyu aynı anda sahaya sürmek nasıl bir akıl tutulmasıdır!?. Gio kazanılan her maçtan sonra kendisine tezahürat yapan taraftara aldanmasın, Tigana, Schuster, Biliç, Önder, İsmael hepsi bu mutluluğu yaşadılar ama hiç biri başarılı olamadı. Uyan Gio… Uyan ve Can Keleş'i kanatlarda kullan ve Rafa'yı da forvet arkasından bir yere kıpırdatma. Gedson'a ve Al Musrati'ye dokunmak zaten hata olur ama bunların eksikliğinde Salih, Can Keleş ve Semih doğru şekilde, doğru yerlerde kullanılmalı. Yoksa bu sezon da hüsran olur…