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Haberler Beşiktaş

Kayserispor - Beşiktaş | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlı ekip Kayseri deplasmanında galibiyet alarak sezona namağlup devam etmeyi hedefliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 19:52 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 19:54
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Kayserispor - Beşiktaş | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında rakibi Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sezona namağlup başlayan siyah beyazlılar, deplasmanda alacakları galibiyet ile yollarına yenilgisiz devam etmeyi ve aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesi moral depolamayı hedefliyor.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muci, Immobile

Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Carole, Attamah, Gökhan, Kartal, Baran, Mehdi, Cardoso, Aylton, Nazon

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Beşiktaş maçı 30 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

İKİ TAKIM ARASINDA 57. RANDEVU

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya geliyor.

Ligde 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 56 maçın 34'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 94 kez fileleri havalandırırken Kayserispor, 57 gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibine karşı geçen sezon ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu.

2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

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