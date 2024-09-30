Kayserispor 0 - 3 Beşiktaş | MAÇ SONUCU ÖZET

Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta Kayserispor – Beşiktaş karşılaşması Atilla Karaoğlan'ın düdüğü ile 30 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'da başladı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelede takımların 11'leri şu şekildeydi;

Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muci, Immobile

Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Carole, Attamah, Gökhan, Kartal, Baran, Mehdi, Cardoso, Aylton, Nazon

İlk yarıda Kayserispor, kontra ataklarıyla üstünlük kurmaya çalıştı. Beşiktaş ise arka arkaya pozisyonlar yakaladı fakat iki takım da fileleri havalandırmayı başaramadı ve Kayseri'de devre arasına 0 – 0 beraberlik ile gidildi.

İkinci yarının başlaması ile birlikte vites arttıran siyah beyazlılar, dakika 56'da Gedson Fernandes ile golü buldu ve skoru 1 – 0 yaptı. Ciro Immobile, dakika 78'de kullandığı penaltıyı gole çevirmeyi başarıyor ve farkı ikiye çıkartıyor: 2 – 0. Yine Immobile, dakika 90'da kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti ve skor 3 – 0 oldu.

Atilla Karaoğlan'ın son düdüğü ile birlikte Beşiktaş, Kayserispor deplasmanından 3 - 0'lık skorla ayrıldı ve hanesine 3 puanı yazarak Süper Lig'e namağlup devam etti.