Spor yazarları Ajax - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi

Braveheart (Cesur Yürek) Govanni van Bronckhorst böyle bir takıma karşı Mustafa'ya ilk 11 de görev vererek bilhassa benim gönlümü fethetti. İkinci yarıya da Mustafa'yı çıkarıp Immobile ile başlaması da doğru karardı. Mustafa böyle böyle hem Beşiktaş'ın hem Milli Takımın medarı iftiharı olacak. İkinci yarı da Belçika asıllı 19 yaşında ki Mika Marcel Goats Ajax'ın ikinci golünü atarken, yine 22 yaşındaki Hollandalı Kenneth Taylor üçüncü golü kaydetti.

Altyapıya o kadar önem veriyorlar ki oyundan çıkan Kian Fitz-Jim'in yerine oyuna giren oyuncu bile 20 yaşında ki Kristian Hlynsson. Yine Ajax'ın 4. golünü biraz önce bahsettiğim Marcel Goats attı. Fakat sevgili okurlarım tabii ki böyle bir skora hepimiz çok üzüldük. Ama Türk futbolunun yönetimi ile Ajax'ın yönetimi arasında dağ gibi farklar var.