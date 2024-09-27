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Haberler Beşiktaş

55'te maç bitti

Avrupa’da en iyi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Bugün öyle miydi? Dürüst olmak gerekirse değildi. 55. dakikada maç bitti, analiz edeceğiz”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 06:50
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55'te maç bitti

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, mücadelenin 55. dakikada sona erdiğini söyledi. Ajax'a karşı istenmeyen bir sonuç aldıklarını belirten Hollandalı hoca, "Buldukları her pozisyonu değerlendirebilecek bir takıma karşı oynadık. Yediğimiz golleri hatalardan yedik. Mustafa'nın bir fırsatı vardı, değerlendiremedik. Oyunumuzun seviyesi, normal futbolumuzun altında kaldı. Avrupa'da en iyi oyunumuzu oynamamız lazım. Bugün öyle miydi? Dürüst olmak gerekirse değildi. Biz, rakibe fırsatları verdik. 55. dakikada maç bitti. Futbolda maalesef bunlar oluyor. Bu maçı analiz edeceğiz. Devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Mustafa Hekimoğlu tercihiyle ilgili ise şunları söyledi: Mustafa için de kolay değildi. Yetenekli oyuncu. Ona da söylediğimi söyleyeyim, bu maçtan öğreneceği şeyler olacak. Yolumuza devam edeceğiz. Tercihler yaparsınız. Sadece 2 farklı oyuncuyla başladık bugün. Ciro'yu her maç oynatamayız. Sonra oyuncu değişikliğine gittik. Yenildikten sonra tercihler ve neden kaybettiğiniz konuşulur. Bunlar da normal... Benim işim analiz etmek ve daha da güçlenmek.

HOLLANDA'DA YALNIZ KALMADI

Beşiktaş'ın Ajax'a konuk olduğu mücadeleyi yaklaşık 2 bin 500 siyah-beyazlı taraftar izledi. Johan Cruyff Arena'da kendileri için ayrılan tribünde yerlerini alan taraftarlar, karşılaşmadan önce futbolcuları tribünlere çağırdı. Maç sırasında da 90 dakika boyunca destek verdiler.

TANIDIK YÜZLERE RAKİP OLDUK

Hollanda ekibinde tanıdığımız isimlere karşı mücadele verdik. Daha önce Alanyaspor ve Karagümrük'te görev yapan Farioli'nin çalıştırdığı Ajax'ta, Weghorst ve Ahmetcan Kaplan yedek kulübedeydi. Weghorst, 70'te oyuna girdi. Ahmetcan ise maçı kulübede bitirdi.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Ajax karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrası konuşan Svensson, çok üzgün olduğunu dile getirdi. 90 dakika sahada kalan Norveçli sağ bek, "Açık konuşmak gerekirse büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz, üzgünüz. Böyle bir sonuç beklemiyorduk. İlk dakikadan itibaren maçın içinde yoktuk. Bu maçı analiz edeceğiz. Öğreneceğimiz çok şeyler var" diye konuştu.

FRANKFURT'A ŞOK: 3-3

Beşiktaş'ın gelecek hafta perşembe günü karşılacağı Frankfurt, ilk maçında Plzen'le 3-3 berabere kaldı. Ekitike, Dina ve Kristensen'le 3-1 öne geçen Alman ekibi, 86 ve 90'da yediği gollerle ilk maçında beraberliğe razı oldu.

SNEIJDER TAKİPTE

Türkiye'de Galatasaray forması giyen Hollanda'nın efsane ismi Wesley Sneijder, mücadeleyi takip etti. Johan Cruyff Arena'daki yıldız aynı zamanda eski takımını da izlemiş oldu. Ajax'ta yetişen Sneijder uzun yıllar burada oynamıştı.

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