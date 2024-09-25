DİĞER
Kartal’da Avrupa Ligi mesaisi
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın akşam TSİ 22.00'da Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma koşuları ve pas çalışması ile başladığı belirtildi. İdmanın dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi. Eyüpspor maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladığı ifade edildi.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.