  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Milot Rashica: Maçın gidişatını kendimiz zorlaştırdık!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Milot Rashica, 2-1'lik Eyüpspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 22:30
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milot Rashica: Maçın gidişatını kendimiz zorlaştırdık!

Beşiktaş'ta Milot Rashica, Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"3 puan için, galibiyet için çok mutluyum. Geçen hafta kaybettiğimiz puanlardan sonra galibiyetle devam etmek önemliydi. Gol atan oyuncu mutludur ama daha çok galibiyet için mutluyum. 2-3'ü bulup maçı erkenden bitirip daha rahat kazanmaktı hedefimiz. Maçın gidişatını kendimiz zorlaştırdık. Bunu geliştirmemiz lazım."

"Geçen haftaki maçı da kazanmalıydık. Şampiyonluk yolunda küçük bir engeldi. Bugün telafi etmeliydik ve ettik. Bugün takım olarak çok savaştık. Taraftarlarımızın desteğiyle zor da olsa 3 puanı aldık, bu şekilde devam etmeliyiz."

Van Bronckhorst'tan Ajax maçı sözleri!
Kartal 3 puanı 90+3'te aldı!
DİĞER
Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen İstanbul’da nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler!
Mansur Yavaş vites 'Yüksel'tti! Ekrem İmamoğlu'na "Senden Mustafa Kemal'in askeri olmaz" mesajı... "Siyasi kalpazan, proje çocuk"
Kartal evinde hata yapmadı! İşte güncel puan durumu
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Mourinho iddiasına yalanlama F.Bahçe'den Mourinho iddiasına yalanlama 22:58
Van Bronckhorst'tan Ajax maçı sözleri! Van Bronckhorst'tan Ajax maçı sözleri! 22:46
Joao Mario: Ne gerekiyorsa onu oynarım Joao Mario: Ne gerekiyorsa onu oynarım 22:35
Mert Günok penaltı pozisyonunu yorumladı! Mert Günok penaltı pozisyonunu yorumladı! 22:34
"Maçın gidişatını kendimiz zorlaştırdık" "Maçın gidişatını kendimiz zorlaştırdık" 22:30
F.Bahçe'nin Union Saint-Gilloise mesaisi başladı! F.Bahçe'nin Union Saint-Gilloise mesaisi başladı! 22:27
Daha Eski
Beşiktaş’ta Masuaku şoku! Beşiktaş’ta Masuaku şoku! 22:26
Van Bronckhorst tarihe geçti! Van Bronckhorst tarihe geçti! 22:23
Van Bronckhorst'tan büyük başarı! Van Bronckhorst'tan büyük başarı! 22:23
Kartal evinde hata yapmadı! İşte güncel puan durumu Kartal evinde hata yapmadı! İşte güncel puan durumu 22:07
Kartal 3 puanı 90+3'te aldı! Kartal 3 puanı 90+3'te aldı! 22:04
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 21:58