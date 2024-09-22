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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan Ajax maçı sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Siyah beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst Avrupa Ligi'nde oynayacakları Ajax maçı hakkında konuştu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 22:46 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 22:51
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan Ajax maçı sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Giovanni van Bronckhorst: "İyi ve her şeyi içeren bir maç oldu. Maça iyi başladık, golü bulduk. İki büyük fırsat bulduk ikinci gol için. Joao ve Ciro ile fırsatları değerlendiremedik. Penaltı golüyle maç 1-1 oldu. İkinci gol için şanslarımızı hep zorladık. İnandık, inancımızı koruduk, denemeye devam ettik. Net penaltıyla galibiyete ulaştık. Attığımız golden sonra iyi savunma yaptık. Bu sezonki ilk mağlubiyetlerini aldılar. Bu da rakibin kalitesini gösteriyor. 1-1'den sonra iki büyük fırsat vardı. Atamayınca rakibi hep oyunda tuttuk. Günün sonunda 3 puandan ötürü mutluyuz."

"BAZEN GOL GEÇ GELİR..."

"Fırsatlar bulduk, sadece değerlendirme konusunda net değildik. Trabzon maçında da kalecilerinin kurtarışları vardı. Bugün de fırsatlar vardı. Bazen gol geç gelir ama bugün kazandık. Önümüzdeki maçlarda yapmamız gereken fırsatları gole çevirmek ve maçta işimizi kolaylaştırmak."

AJAX MAÇI SÖZLERİ

"Ülkeme, evime döndüğüm için mutluyum. İnsanın evinde olması güzeldir. Ajax ile ilk maçı oynayacağız. Bu maça hazırlanmak için 3 günümüz var. Ajax, evinde güçlü bir takım. Maçı kazanacağımıza dair inançla oraya gitmek gerekiyor. O maçı da kazanmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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