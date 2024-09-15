BEŞİKTAŞ HABERİ: Ayrılığı olay olmuştu! Amartey iddialara yanıt verdi

Beşiktaş geçen sezon kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Daniel Amartey ile transferin son gününde yollarını ayırmıştı.

Ganalı stoperin uzun bir süre takımdan ayrılmamak için direttiği ve siyah beyazlı idarecilerin ayrılık teklifine 'hayır' yanıtı verdiği kaydedilmişti.