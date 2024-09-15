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Haberler Beşiktaş

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ayrılığı olay olmuştu! Amartey iddialara yanıt verdi

Beşiktaş'ın uzun uğraşlar sonucu yollarını ayırdığı Daniel Amartey ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların 2. Başkanı Hüseyin Yücel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ganalı oyuncunun takımdan ayrılmamak için tesislerin arka kapısından kaçtığını ifade etmişti. 29 yaşındaki futbolcu ise Hüseyin Yücel'in bu sözlerine yanıt verdi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 11:25
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Kubilay Açıkgün
BEŞİKTAŞ HABERİ: Ayrılığı olay olmuştu! Amartey iddialara yanıt verdi

Beşiktaş geçen sezon kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Daniel Amartey ile transferin son gününde yollarını ayırmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ayrılığı olay olmuştu! Amartey iddialara yanıt verdi

Ganalı stoperin uzun bir süre takımdan ayrılmamak için direttiği ve siyah beyazlı idarecilerin ayrılık teklifine 'hayır' yanıtı verdiği kaydedilmişti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ayrılığı olay olmuştu! Amartey iddialara yanıt verdi

Hatta Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Amartey konusuyla ilgili olarak, "Bugüne kadar 24 oyuncu gitti. 12 oyuncu geldi. Üç kişi kaldı Amartey, Aboubakar ve Chamberlain..."

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ayrılığı olay olmuştu! Amartey iddialara yanıt verdi

"Amartey çok garip... Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi"

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ayrılığı olay olmuştu! Amartey iddialara yanıt verdi

"Eyüpspor'la anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış. 'Almanya'ya İngiltere'ye gideceğim diye tutturmuş; 'Transfer dönemi kapandı' deyince de 'Nasıl bitti' diyormuş"

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ayrılığı olay olmuştu! Amartey iddialara yanıt verdi

"Bunların menajerleri de aynı. Lisans çıkarmadığımız takdirde paralarını talep etme hakları var. Maliyetleri 17 milyon Euro..." ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ayrılığı olay olmuştu! Amartey iddialara yanıt verdi

AMARTEY, YÜCEL'İ YALANLADI!

Ghanaweb'te yer alan habere göre; 29 yaşındaki futbolcu, Hüseyin Yücel'in açıklamalarına yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ayrılığı olay olmuştu! Amartey iddialara yanıt verdi

Amartey, Hüseyin Yücel'in yaptığı açıklamaları yalanladı ve bu sözlerin doğru olmadığını belirtti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ayrılığı olay olmuştu! Amartey iddialara yanıt verdi

Daniel Amartey geçen sezon Beşiktaş formasıyla toplam 27 maça çıkmıştı.

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