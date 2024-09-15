BEŞİKTAŞ HABERİ: Ayrılığı olay olmuştu! Amartey iddialara yanıt verdi
Beşiktaş'ın uzun uğraşlar sonucu yollarını ayırdığı Daniel Amartey ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların 2. Başkanı Hüseyin Yücel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ganalı oyuncunun takımdan ayrılmamak için tesislerin arka kapısından kaçtığını ifade etmişti. 29 yaşındaki futbolcu ise Hüseyin Yücel'in bu sözlerine yanıt verdi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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"Amartey çok garip... Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi"
"Eyüpspor'la anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış. 'Almanya'ya İngiltere'ye gideceğim diye tutturmuş; 'Transfer dönemi kapandı' deyince de 'Nasıl bitti' diyormuş"
"Bunların menajerleri de aynı. Lisans çıkarmadığımız takdirde paralarını talep etme hakları var. Maliyetleri 17 milyon Euro..." ifadelerini kullanmıştı.
AMARTEY, YÜCEL'İ YALANLADI!
Ghanaweb'te yer alan habere göre; 29 yaşındaki futbolcu, Hüseyin Yücel'in açıklamalarına yanıt verdi.
Amartey, Hüseyin Yücel'in yaptığı açıklamaları yalanladı ve bu sözlerin doğru olmadığını belirtti.
Daniel Amartey geçen sezon Beşiktaş formasıyla toplam 27 maça çıkmıştı.
Ganalı savunmacı bu karşılaşmalarda 1 golle oynamıştı.
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