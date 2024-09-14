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Haberler Beşiktaş

Buradan hiç kopmadık

Beşıktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda kadroda bulunan Kolombiyalı file bekcisi Oscar Cordoba'nın siyahbeyazlı kadın futbol takımında gorev alan kaleci kızı Vanessa Cordoba, ailece kendilerini her zaman Beşiktaşlı hissettiklerini soyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Buradan hiç kopmadık

Beşıktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda kadroda bulunan Kolombiyalı file bekcisi Oscar Cordoba'nın siyahbeyazlı kadın futbol takımında gorev alan kaleci kızı Vanessa Cordoba, ailece kendilerini her zaman Beşiktaşlı hissettiklerini soyledi. Cordoba, "Biz her zaman Beşiktaşlıydık. Sosyal medya da bu bağı korumanızı kolaylaştırıyor. Turkiye'den bircok taraftar beni takip etmeye başladı. İlk gorduğumde şaşırdım. Sonrasında bana 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) gibi mesajlar gelmeye başladı. Her zaman kendimi Beşiktaş'ın parcası olarak hissettim" dedi.

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