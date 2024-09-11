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Bronkchorst'un gözü Tavernier

Transfer dönemi kapanmadan önce az bir süresi olan Beşiktaş'ta James Tavernier ismi öne çıkıyor. 2021- 2023 arası İskoçya'da Rangers'da Tavernier ile çalışan teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, 32 yaşındaki sağ bekle Beşiktaş'ta da bir araya gelmek istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Bronkchorst'un gözü Tavernier

Transfer dönemi kapanmadan önce az bir süresi olan Beşiktaş'ta James Tavernier ismi öne çıkıyor. 2021- 2023 arası İskoçya'da Rangers'da Tavernier ile çalışan teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, 32 yaşındaki sağ bekle Beşiktaş'ta da bir araya gelmek istiyor.

Tavernier konusunda en somut adımlar Beşiktaş'tan geliyor. Öte yandan deneyimli sağ bekin de Van Bronckhorst ile yeniden çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi. İskoç basınındaki haberlerde, Van Bronckhorst'un James Tavernier'i istediği belirtildi. Ancak Rangers'ın hocası Philippe Clement'in 32 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına sıcak bakmadığı vurgulandı. Tavernier konusunda yabancı kontenjanı da yakından takip ediliyor

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