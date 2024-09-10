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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam açıklandı!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 2024-2025 sezonunda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Öte yandan Avrupa Ligi'ndeki 36 takıma dağıtılacak UEFA ödül parasının "tahmini" dağılımı belli oldu. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sıralaması nasıl oluştu? İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (BJK FB GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 11:54 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 11:58
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam açıklandı!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak 36 takıma dağıtılacak ödül parasının tahmini dağılımı da belli oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam açıklandı!

Peki, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ne kadarlık bir miktarı kasasına koyacak?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam açıklandı!

İşte o sıralama...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam açıklandı!

1- Slavia Prag: 15.2 Milyon Euro

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam açıklandı!

2- Manchester United: 14.6 Milyon Euro

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam açıklandı!

3- Roma: 14.3 Milyon Euro

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam açıklandı!

4- Ajax: 14 Milyon Euro

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam açıklandı!

5- E. Frankfurt: 13.8 Milyon Euro

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam açıklandı!

6- Tottenham: 13.8 Milyon Euro

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam açıklandı!

7- Galatasaray: 13.5 Milyon Euro

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam açıklandı!

8- Lazio: 13.1 Milyon Euro

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam açıklandı!

9- Porto: 12.7 Milyon Euro

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam açıklandı!

10- Lyon: 12.6 Milyon Euro

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam açıklandı!

17- Fenerbahçe: 11.7 Milyon Euro

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