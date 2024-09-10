Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam açıklandı!
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 2024-2025 sezonunda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Öte yandan Avrupa Ligi'ndeki 36 takıma dağıtılacak UEFA ödül parasının "tahmini" dağılımı belli oldu. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sıralaması nasıl oluştu? İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (BJK FB GS spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 11:54 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 11:58
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İşte o sıralama...
1- Slavia Prag: 15.2 Milyon Euro
2- Manchester United: 14.6 Milyon Euro
3- Roma: 14.3 Milyon Euro
4- Ajax: 14 Milyon Euro
5- E. Frankfurt: 13.8 Milyon Euro
6- Tottenham: 13.8 Milyon Euro
7- Galatasaray: 13.5 Milyon Euro
8- Lazio: 13.1 Milyon Euro
9- Porto: 12.7 Milyon Euro
10- Lyon: 12.6 Milyon Euro
17- Fenerbahçe: 11.7 Milyon Euro
26- Beşiktaş: 8.4 Milyon Euro
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