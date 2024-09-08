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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Mario Rui iddiası!

Beşiktaş'a İtalya'dan bir iddia geldi. Çizme basını, Kartal'ın Napoli'den Mario Rui'yi kiralamak istediğini yazdı. Napoli ile 2026'e kadar sözleşmesi olan Portekizli sol bekin takımdan ayrılabileceği vurgulandı. Bedelsiz olarak kadrosuna katmak için atakta bulunan siyah beyazlılar, bu transferi yakın zaman içinde noktalamak istiyor. Geçen sezon 36 maça çıkan ve 2 asistlik katkı yapan 30 yaşındaki oyuncu 11 kez de Portekiz Milli Takımı forması giydi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Mario Rui iddiası!
Beşiktaş'a İtalya'dan bir iddia geldi. Çizme basını, Kartal'ın Napoli'den Mario Rui'yi kiralamak istediğini yazdı. Napoli ile 2026'e kadar sözleşmesi olan Portekizli sol bekin takımdan ayrılabileceği vurgulandı. Bedelsiz olarak kadrosuna katmak için atakta bulunan siyah beyazlılar, bu transferi yakın zaman içinde noktalamak istiyor. Geçen sezon 36 maça çıkan ve 2 asistlik katkı yapan 30 yaşındaki oyuncu 11 kez de Portekiz Milli Takımı forması giydi.
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